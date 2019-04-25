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В Беларуси появился ресурс по созданию "плана родов"
Источник материала: Интерфакс
Социальный проект "Радзіны" запускает новую Инициативу для беременных – "План родов" повышает уверенность в получении позитивного опыта в родах!". На специализированном ресурсе - planrodov.radziny.by - каждая женщина Беларуси сможет найти всю необходимую информацию: права в родах, шаблоны официальных документов в роддом, поэтапные шаги взаимодействия с медперсоналом, ответы экспертов на вопросы, реальные истории…
"План родов" - это упрощенное название официального «Заявления об учете прав и интересов в проведении родов в роддоме». Это действенный инструмент, позволяющий согласовать права, потребности и интересы женщины в роддоме в законодательно обоснованной форме, повысить уровень ответственности женщин в процессе рождения, наладить коммуникации с медицинскими сотрудниками.
Таким образом, “план родов” - полностью легитимный документ. Его может написать и согласовать любая беременная, которой прогнозируются неосложненные роды.
Целью инициативы ее создатели называют поднятие вопроса реализации прав и ответственности женщин в родах. Главной задачей называют возможность рассказать, что существует эффективный способ организовать для себя, малыша и медработников роды в родильном доме наиболее подходящим данной роженице способом.
"В роддоме созданы все условия и возможности. Женщины сами не хотят (свободы выбора в родах, принятия ответственности, знать, готовиться, решать) … и отказываются в 99% случаев от созданных условий..." - написала главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина в дискуссии в Facebook.
Роды являются одним из самых значительных событий в жизни женщины, ребенка, всей семьи. Уровень медицинского обслуживания, моральная поддержка, окружение, реализация прав и пожеланий роженицы, индивидуальный подход играют одну из ведущих ролей в организации здоровых родов, уверены идейные создатели нового сервиса для беременных.
Данные собираются для инициативы "План родов" повышает уверенность в получении позитивного опыта в родах!". Важно помочь обществу и представителям медицины взглянуть более полноценно на ситуацию и, при необходимости, принять нужные меры для ее улучшения, уверены создатели социального проекта "Радзіны".
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Социальный проект "Радзіны" запускает новую Инициативу для беременных – "План родов" повышает уверенность в получении позитивного опыта в родах!". На...
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