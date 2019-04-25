Источник материала: Интерфакс

Социальный проект "Радзіны" запускает новую Инициативу для беременных – "План родов" повышает уверенность в получении позитивного опыта в родах!". На специализированном ресурсе - planrodov.radziny.by - каждая женщина Беларуси сможет найти всю необходимую информацию: права в родах, шаблоны официальных документов в роддом, поэтапные шаги взаимодействия с медперсоналом, ответы экспертов на вопросы, реальные истории…



По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы получить положительный опыт родов, при поступлении в роддом беременным желательно иметь “план родов” в обменной карте, заранее составленный и обсужденный с пациенткой.

"План родов" - это упрощенное название официального «Заявления об учете прав и интересов в проведении родов в роддоме». Это действенный инструмент, позволяющий согласовать права, потребности и интересы женщины в роддоме в законодательно обоснованной форме, повысить уровень ответственности женщин в процессе рождения, наладить коммуникации с медицинскими сотрудниками.

Таким образом, “план родов” - полностью легитимный документ. Его может написать и согласовать любая беременная, которой прогнозируются неосложненные роды.



Стоит отметить, что “план родов” уже используется белорусскими женщинами как в нашей стране, так и при родах за границей. Речь идет и о роженицах, и о специалистах перинатальной сферы. Пользователи ресурса planrodov.radziny.by смогут увидеть реальные истории матерей, матерей- акушерок, доул, гинекологов, адвокатов.

Целью инициативы ее создатели называют поднятие вопроса реализации прав и ответственности женщин в родах. Главной задачей называют возможность рассказать, что существует эффективный способ организовать для себя, малыша и медработников роды в родильном доме наиболее подходящим данной роженице способом.

"В роддоме созданы все условия и возможности. Женщины сами не хотят (свободы выбора в родах, принятия ответственности, знать, готовиться, решать) … и отказываются в 99% случаев от созданных условий..." - написала главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина в дискуссии в Facebook.

Роды являются одним из самых значительных событий в жизни женщины, ребенка, всей семьи. Уровень медицинского обслуживания, моральная поддержка, окружение, реализация прав и пожеланий роженицы, индивидуальный подход играют одну из ведущих ролей в организации здоровых родов, уверены идейные создатели нового сервиса для беременных.



По официальным данным Беларусь занимает достойные позиции по уровню развития сферы родовспоможения. Так, только в 2018 году в мире и в РБ произошли следующие изменения для женщин в условиях родов:

Приняты новые глобальные стандарты ВОЗ в сфере родовспоможения;

Утвержден новый протокол родов — расширены возможности для естественных родов; убрали требование близкого родства для партнера в родах;

Разрешены посещения в роддомах для близких родственников;

Развиваются платные услуги для партнерских, физиологичных родов, альтернативы для медуслуг в беременности;

Состоялся 1-ый визит доктора Мишеля Одена в Минск при поддержке медицинской системы;

Комитет здравоохранения г. Минска организовал проект "Роддом доброжелательный к семье" для развития практики партнерских родов.



Организаторы проекта предлагают всем женщинам, рожавшим своих детей в 2017-2019 гг, дополнить и сделать максимально объективной картину отзывов. Для этого они просят их заполнить обычную анкету .

Данные собираются для инициативы "План родов" повышает уверенность в получении позитивного опыта в родах!". Важно помочь обществу и представителям медицины взглянуть более полноценно на ситуацию и, при необходимости, принять нужные меры для ее улучшения, уверены создатели социального проекта "Радзіны".