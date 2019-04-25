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РФ предложила Украине переместить некачественную нефть на склады "Укртранснафты" для скорейшего возобновления транзита – источник

26.04.2019 18:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия в ходе проведенных в пятницу переговоров в Минске предложила переместить объем некачественной нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов АО "Укртранснафта", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской таможне.

"По моим данным, в качестве временного решения для скорейшего возобновления транзита виновная сторона предложила переместить испорченный объем нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов "Укртранснафты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для этого необходимо регистрировать на мощностях "Укртранснафты" таможенный лицензионный склад (ТЛС) в Бродах, принимать нефть на хранение и потом под таможенным контролем выпускать ее на подмешивание в режим экспорта с сохранением допустимых показателей качества нефти.

"Необходимо совместно с таможенным департаментом Минфина отработать юридический механизм перемещения указанного объема некачественной нефти в режим ТЛС, откорректировать апрельские транзитные таможенные декларации, а также обсудить вопрос безотлагательной регистрации на мощностях "Укртранснафты" таможенного лицензионного склада в Бродах", - пояснил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия в ходе проведенных в пятницу переговоров в Минске предложила переместить объем некачественной нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов...
 
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