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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Ереване 30 апреля
Источник материала: Интерфакс
В Ереване 30 апреля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие руководители правительств стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства Армении.
На заседании планируется обсудить широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия, отмечается в сообщении.
В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и РФ.
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В Ереване 30 апреля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие руководители правительств стран ЕАЭС,...
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