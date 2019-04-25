Источник материала: Интерфакс

Представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России в пятницу в Минске провели четырехстороннюю встречу, где определены технические мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием", - добавил он.

По его информации, в данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил И.Демин.

"Самаратранснефть-терминал" является основным производственным активом московской ГК "Петронефть". В ГК "Петронефть" также входят "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-сервис", ООО "Петронефтегаздобыча", ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" и Самарский НПЗ.

В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние"). Ранее владельцем 99% компании был Роман Трушев. В конце февраля Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Самаратранснефть-терминал" по иску Абсолют банка.

Основным производственным активом "Самаратранснефть-Терминал" является НПЗ в Волжском районе Самарской области, в 2,3 км восточнее села Николаевка. В 2014 году была введена первая технологическая очередь завода мощностью 250 тыс. тонн. В настоящее время компания реализует строительство 2-й и 3-й очередей развития НПЗ. После их введения в эксплуатацию суммарная мощность первичной переработки сырья вырастет до 4 млн тонн в год. Ранее предполагалось до 2019 года внедрить на НПЗ вторичные процессы переработки, что позволит выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

В четверг 25 апреля стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу "Мозырь - Броды".

В пятницу 26 апреля в Минске состоялось экстренное заседание представителей нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России по вопросу о качестве нефти.

После очередного раунда переговоров гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявил, что техническое решение по возобновлению транзита российской нефти найдено. Поставки чистой нефти возобновятся в первой декаде мая.