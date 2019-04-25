В НАДТ им. М.Горького начинается плановый ремонт

Источник материала: Интерфакс

В мае на Большой сцене НАДТ им. Горького начинается плановый ремонт, сообщили www.if.by в театре. Как минимум окончание нынешнего и начало следующего сезона пройдет на чужих площадках.

"Мы не хотим расставаться со зрителями, несмотря на ремонт, и продолжим работать. Спектакли Большой сцены будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов", - отметили в НАДТ им. Горького.

Ожидается, что спектакли, которые обычно демонстрируются на большой сцене театра, будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов по адресу пр.Независимости, 25. А малая сцена пока останется нетронутой: на ней, как и прежде, будет демонстрироваться часть спектаклей.

"Цена билетов останется без изменений!" – заверили в театре. Правда, тут же с сожалением отметили, что не все спектакли можно будет перенести на другие сцены, и некоторые "выпадут№ из репертуара на время ремонта.

СПЕКТАКЛИ В МАЕ НАДТ ИМ.ГОРЬКОГО НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ

2 мая, четверг. "Знойные мамочки".

4 мая, суббота. "Двенадцатая ночь".

12 мая, воскресенье. "Как стать богатым".

18 мая, суббота. "Девичник". Премьера.

21 мая, вторник. "Опасные связи".

25 мая, суббота. "Как стать богатым".

29 мая, среда. "Опасные связи".

31 мая, пятница. "Девичник". Премьера.

Малая сцена, расположенная по адресу ул.Володарского, 5, совсем скоро порадует зрителей новой премьерой – спектаклем "Оскар и Розовая Дама" с участием народной артистки Беларуси Беллы Масумян. Премьера состоится 19 мая.

СПЕКТАКЛИ В МАЕ НАДТ ИМ.ГОРЬКОГО НА МАЛОЙ СЦЕНЕ ТЕАТРА

15 мая, среда. "Он и она".

19 мая, воскресенье. "Оскар и Розовая дама". Премьера.

30 мая, четверг. "Уходил супруг от супруги".

Стоимость билетов на вечерние спектакли – Br6-18.