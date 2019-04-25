Источник материала: Интерфакс

Правительство Венгрии готово использовать свои стратегические запасы, чтобы компенсировать недопоставленную по трубопроводу "Дружба" нефть, передает агентство Bloomberg слова государственного секретаря по энергетике Венгрии Питера Кадеряка (Peter Kaderjak).

При этом он уточнил, что пока страна может не прибегать к стратегическим запасам, используя "альтернативные решения", но какие именно - не сказал.

Он также сообщил, что правительство обсуждает с крупнейшей нефтегазовой компанией страны MOL дальнейшие действия.

Как сообщалось, в четверг АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти магистральным нефтепроводом "Мозырь - Броды" в 21:43 четверга. "Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнения своих обязанностей", - говорилось в сообщении "Укртранснафты".

Кроме того, "Укртранснафта" прибегла к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

В этой связи Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

По информации главного инженера "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты". "Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки", - добавил он.

В пятницу в Минске проходят экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Беларуси (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть") , Польши (PERN S.A. ) и Украины (АО "Укртранснафта") в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".