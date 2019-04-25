Орловский выступит на разогреве перед Соузой и Херманссоном

Источник материала: Интерфакс

В ночь с 27 на 28 апреля в Санрайзе (Флорида, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN+ 8. Главным событием шоу станет дуэль Роналдо "Жакаре" Соузы и Джека Херманссона, которые занимают четвертую и десятую строки рейтинга претендентов в рамках среднего веса. На разогреве у них в одном из боев выступит белорус Андрей Орловский.

Роналдо Соуза уже можно относить к легендам UFC, но бразилец еще не сказал своего последнего слова в октагоне и продолжает активные выступления. Он проиграл Йоэлю Ромеро, а затем начал чередовать победы (Белфорт, Боуч, Брансон, Вайдман) с поражениями (Уиттакер, Гастелум). К сожалению, в рамках UFC "Жакаре" так и не получил долгожданного титульного шанса, но продолжает оставаться в топ-5 рейтинга средневесов.

Джек Херманссон серьезно прибавил в результатах, пройдя в октагоне Лейтеса, Мершарта и Брэнча. В UFC норвежец дебютировал в 2016 году и никогда не рассматривался в качестве потенциальной звезды организации. После серии из трех побед подряд Херманссон ожидаемо получил шанс в поединке с топовым бойцом, и победа в этом противостоянии может значительно продвинуть норвежца в рейтинг. Джек является классическим бойцом ММА, сочетая неплохую работу в стойке с добротными защитными навыками в партере.



Уровень этих спортсменов солидно разнится, и лишь возраст говорит не в пользу бразильца.

Коэффициенты "Париматч". Роналду Соуза —1.51; Джек Херманссон — 2.92

Второй по значимости бой сведет в октагоне эпатажного Грега Харди и россиянина Дмитрия Смолякова . Харди провел в UFC лишь один бой, где обнаружилось, что у него есть проблемы с функционалкой. При этом он заслужил дисквалификацию. Смоляков же в ведущей лиге мира выступил дважды, оба раза досадно проиграв. Харди — фаворит.

Коэффициенты "Париматч". Грег Харди — 1.32; Дмитрий Смоляков — 3.75



Также карта боев порадует нас выступлениями Андрея Орловского, Иона Кутелабы, Майка Перри и других интересных спортсменов. Будет интересно!



Источник: " Прессбол ".