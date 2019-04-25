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Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

26.04.2019 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей, которые были в алкогольном опьянении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

Сначала в ответ педагогу пошли угрозы.

Под Минском пьяный отец облил заведующую детсадом бензином и хотел поджечь

Затем отец взял канистру и облил женщину, а потом достал из кармана спички. Женщина испугалась и вызвала правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
К моменту приезда правоохранителей злоумышленник с семьей уже скрылся. Однако благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников милиции вскоре его место было установлено, и злоумышленник был задержан.

Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

Возбуждено уголовное дело. Возможное наказание – лишение свободы до 2 лет.
 
 
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Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей,...
 
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