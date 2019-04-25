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Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей, которые были в алкогольном опьянении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сначала в ответ педагогу пошли угрозы.
Затем отец взял канистру и облил женщину, а потом достал из кармана спички. Женщина испугалась и вызвала правоохранителей.
Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Возбуждено уголовное дело. Возможное наказание – лишение свободы до 2 лет.
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Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей,...
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