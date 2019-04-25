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Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

26.04.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируется завершить к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

В первую очередь это касается строительно-монтажных работ на установке замедленного коксования. По сути, введение в строй этого объекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % вместо сегодняшних 75 %. На этом акцентировала внимание глава Администрации Президента.

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

26 апреля Наталью Кочанову избрали председателем наблюдательного совета «Нафтана», в обязанности которого входит определение основных направлений деятельности предприятия, принятие решений о крупных сделках, назначение руководящих кадров.

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Не обошлось и без обсуждения самой болезненной темы этой недели – поставок некачественной нефти из России.

Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Подключены к решению этой задачи все. Для нас это очень важно, поставка качественной нефти на этот завод нефтеперерабатывающий, дабы здесь не было более серьезных проблем, которые имеют место сегодня. Потому что снизив загрузку более чем вполовину, конечно, для предприятия это потери, потери в объемах промышленной продукции. И потери в экономике.

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Александр Демидов, директор ОАО «Нафтан»:
Нестандартный режим нашего предприятия – это недополученная выручка, налоги. Исчисляется десятками миллионов долларов. Конечно, ждем определенности по маю. Качественная нефть, прокачка по направлению «Сургут-Невель-Полоцк» начала поступать в среду. Общее количество, которое дополнительно в апреле – это незапланированная нефть была – по северному направлению. Порядка 129 тысяч тонн. До конца апреля она будет прокачана.

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Сложная ситуация на градообразующем для Новополоцка предприятии беспокоит и его работников. На волнующие людей вопросы Наталья Кочанова ответила во время встречи с трудовым коллективом.

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируется завершить к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь...
 
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