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Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируется завершить к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь это касается строительно-монтажных работ на установке замедленного коксования. По сути, введение в строй этого объекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % вместо сегодняшних 75 %. На этом акцентировала внимание глава Администрации Президента.
26 апреля Наталью Кочанову избрали председателем наблюдательного совета «Нафтана», в обязанности которого входит определение основных направлений деятельности предприятия, принятие решений о крупных сделках, назначение руководящих кадров.
Не обошлось и без обсуждения самой болезненной темы этой недели – поставок некачественной нефти из России.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Александр Демидов, директор ОАО «Нафтан»:
Сложная ситуация на градообразующем для Новополоцка предприятии беспокоит и его работников. На волнующие людей вопросы Наталья Кочанова ответила во время встречи с трудовым коллективом.
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Новости Беларуси. Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируется завершить к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь...
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