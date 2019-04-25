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Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Пасхой
26.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова.
Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие.
Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира.
Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем.
Александр ЛУКАШЕНКО.
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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова.
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