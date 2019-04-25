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Стороны минских переговоров по транзиту нефти не обсуждали ни ущерб, ни компенсационные механизмы - Минэнерго РФ
Источник материала: Интерфакс
Стороны переговоров по транзиту нефти не обсуждали ни ущерб, ни вопросы компенсации, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Это была техническая встреча, главная задача которой заключалась в восстановлении нормального функционирования (нефтепровода - ИФ). Поэтому другие темы сегодня не обсуждались", - заявил П.Сорокин.
По его словам, другие темы "не обсуждались по тем причинам, что пока невозможно оценить".
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