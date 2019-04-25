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Переговоры по транзиту нефти продолжатся на следующей неделе - Белнефтехим
Источник материала: Интерфакс
Переговоры по вопросу транзита нефти будут продолжены на следующей неделе, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.
"В ближайшее время, мы договорились, что уже в понедельник-вторник мы продолжим наши переговоры в более широком круге", - сказал А.Рыбаков.
По его словам, в том числе будут привлекаться российские нефтяные компании.
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Переговоры по вопросу транзита нефти будут продолжены на следующей неделе, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков журналистам в Минске в...
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