Переговоры по транзиту нефти продолжатся на следующей неделе - Белнефтехим

Источник материала: Интерфакс

Переговоры по вопросу транзита нефти будут продолжены на следующей неделе, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.

"В ближайшее время, мы договорились, что уже в понедельник-вторник мы продолжим наши переговоры в более широком круге", - сказал А.Рыбаков.

По его словам, в том числе будут привлекаться российские нефтяные компании.