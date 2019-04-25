Жизнь в письмах с Беллой Масумян в главной роли покажут на сцене НАДТ им. Горького

Источник материала: Интерфакс

Премьера нового спектакля "Оскар и Розовая дама" на сцене НАДТ им. Горького запланирована на 19 мая 2019 года. Спектакль пройдет на Малой сцене театра.

Перевод "Оскара и Розовой дамы" Эрика-Эммануэля Шмитта сделала Дарья Андреева. Режиссером-постановщиком постановки выступила Виталина Бидюк, для который спектакль станет дипломным. В нем, к слову, главную роль исполнит народная артистка Беларуси Белла Масумян.



Что должно случиться, чтобы человек начал жить по-настоящему – во всю широту своего сердца, своих надежд? Все мы мечтаем о событиях радостных и счастливых. Но что такое счастье?

Жизнь может быть и совсем короткой, и нескончаемо длинной.

Кто-то за считанные дни совершит столько, что иной за целый век не сможет.

Принять вызов судьбы всегда нелегко. И далеко не у всех это получается. Иногда невероятно трудно просто сохранить улыбку на лице – и чтобы никто никогда не узнал, чего тебе это стоило.

Спектакль о силе духа, любви и бесстрашии. О радости. О мудрости.

И о том, что жизнь невообразимо прекрасна.

Эрик-Эммануэль Шмитт

ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА

Жизнь в письмах

(перевод и редактура Дарьи Андреевой)

Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Сергей Ковальчик

Режиссёр-постановщик – Виталина Бидюк

Сценография и костюмы – Алла Сорокина

Хореография и пластика – Виталина Бидюк, Иван Стрельцов

Действующие лица и исполнители:

Оскар – Дэвид Разумов

Розовая Дама – народная артистка Беларуси Белла Масумян

Пегги Блю – Дарья Полякова