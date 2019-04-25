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Жизнь в письмах с Беллой Масумян в главной роли покажут на сцене НАДТ им. Горького
Источник материала: Интерфакс
Премьера нового спектакля "Оскар и Розовая дама" на сцене НАДТ им. Горького запланирована на 19 мая 2019 года. Спектакль пройдет на Малой сцене театра.
Перевод "Оскара и Розовой дамы" Эрика-Эммануэля Шмитта сделала Дарья Андреева. Режиссером-постановщиком постановки выступила Виталина Бидюк, для который спектакль станет дипломным. В нем, к слову, главную роль исполнит народная артистка Беларуси Белла Масумян.
Жизнь может быть и совсем короткой, и нескончаемо длинной.
Кто-то за считанные дни совершит столько, что иной за целый век не сможет.
Принять вызов судьбы всегда нелегко. И далеко не у всех это получается. Иногда невероятно трудно просто сохранить улыбку на лице – и чтобы никто никогда не узнал, чего тебе это стоило.
Спектакль о силе духа, любви и бесстрашии. О радости. О мудрости.
И о том, что жизнь невообразимо прекрасна.
Эрик-Эммануэль Шмитт
ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА
Жизнь в письмах
(перевод и редактура Дарьи Андреевой)
Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Сергей Ковальчик
Режиссёр-постановщик – Виталина Бидюк
Сценография и костюмы – Алла Сорокина
Хореография и пластика – Виталина Бидюк, Иван Стрельцов
Действующие лица и исполнители:
Оскар – Дэвид Разумов
Розовая Дама – народная артистка Беларуси Белла Масумян
Пегги Блю – Дарья Полякова
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Премьера нового спектакля "Оскар и Розовая дама" на сцене НАДТ им. Горького запланирована на 19 мая 2019 года. Спектакль пройдет на Малой сцене театра. Перевод "Оскара и...
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