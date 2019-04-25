В Куропатах ставят «скамьи Лукашенко»

26 апреля в Куропаты привезли несколько деревянных скамеек с металлическим каркасом. Алесь Чехольский сообщил, что во второй половине дня рабочие начали бетонировать их в тридцати метрах от Креста Страстей.





Активисты сразу дали скамьям имя Лукашенко – по аналогии со скамейкой Клинтона, которую американские власти привезли в Куропаты во время визита американского президента в Беларусь.



