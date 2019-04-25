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В Куропатах ставят «скамьи Лукашенко»

26.04.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом «Белсату» рассказал руководитель общественной дирекции народного мемориала «Куропаты» Алесь Чехольский.
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26 апреля в Куропаты привезли несколько деревянных скамеек с металлическим каркасом. Алесь Чехольский сообщил, что во второй половине дня рабочие начали бетонировать их в тридцати метрах от Креста Страстей.

Активисты сразу дали скамьям имя Лукашенко – по аналогии со скамейкой Клинтона, которую американские власти привезли в Куропаты во время визита американского президента в Беларусь.

О своем поручение установить в Куропатах «скромный памятник погибшим» Лукашенко заявил 4 апреля во время «Большого разговора».

«Куропаты мы в порядок приведем – хочет это кто-то или не хочет. Там похоронены наши люди, и теперь ворошить их кости и смотреть, кто это – немцы, сталинисты или кто-то еще – мне как-то не хочется. Вы зачем там белые кресты установили по периметру? Это демонстрация. А я против такой демонстрации», – заявил Лукашенко.



 
 
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Об этом «Белсату» рассказал руководитель общественной дирекции народного мемориала «Куропаты» Алесь Чехольский.
 
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