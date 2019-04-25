Избивший собаку житель Ружан будет привлечен к административной ответственности

Источник материала: Виртуальный Брест

27.01.2019 в ОДС Пружанского РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи г.п. Ружаны Пружанского района обнаружена собака неизвестной породы черного окраса, которую кто-то избил .



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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий от гражданина, пожелавшего остаться неизвестным, поступила информация о возможном владельце собаки. При разбирательстве было установлено, что собака принадлежала 39-летнему жителю Ружан. Последний сообщил, что пытался избавиться от собаки путем умерщвления из-за того, что она покусала его супругу и малолетнего ребенка. С этой целью он вывез её в лес и нанес несколько ударов палкой по голове.



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В связи с отсутствием в указанном деянии таких квалифицирующих признаков, как хулиганские, корыстные и низменные побуждения, а также присутствие заведомо малолетнего ребенка, в возбуждении уголовного дела в отношении владельца собаки было отказано за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.339-1 УК Республики Беларусь. В отношении него составлен административный протокол по ст.15.45. КоАП Республики Беларусь. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.