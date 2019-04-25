Новости экономики за 26.04.2019

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему правила выдачи потребительских кредитов могут ужесточить? Как концепция кибербезопасности в банковской системе влияет на финансовую стабильность и устойчивость банковского сектора? Почему Япония запретила иностранцам привозить с собой колбасу, а Турция призывает туристов к сокращению пищевых отходов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов

В Беларуси начнет работу система мгновенных платежей

В Японии иностранцам запретили ввозить в страну колбасу