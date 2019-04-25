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Новости экономики за 26.04.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему правила выдачи потребительских кредитов могут ужесточить? Как концепция кибербезопасности в банковской системе влияет на финансовую стабильность и устойчивость банковского сектора? Почему Япония запретила иностранцам привозить с собой колбасу, а Турция призывает туристов к сокращению пищевых отходов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Почему правила выдачи потребительских кредитов могут ужесточить? Как концепция кибербезопасности в банковской системе влияет на финансовую...
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