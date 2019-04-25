В Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это произойдет при условии ускорения темпов кредитования. Пока изменение инструментов долговой нагрузки не планируется. Даже на фоне того, что кредитные долги белорусов перед банками продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ





С мая 2018 года банки начали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Так, платежи по потребительским кредитам не должны превышать 40 % от среднемесячного дохода.