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В Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это произойдет при условии ускорения темпов кредитования. Пока изменение инструментов долговой нагрузки не планируется. Даже на фоне того, что кредитные долги белорусов перед банками продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
С мая 2018 года банки начали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Так, платежи по потребительским кредитам не должны превышать 40 % от среднемесячного дохода.
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Новости Беларуси. Это произойдет при условии ускорения темпов кредитования. Пока изменение инструментов долговой нагрузки не планируется. Даже на фоне того, что...
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