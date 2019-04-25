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В Беларуси начнёт работу система мгновенных платежей

26.04.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране начнет работать система мгновенных платежей. Она станет доступна для юридических лиц с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начнёт работу система мгновенных платежей

Время прохождения платежа составит менее минуты. Среди десятка банков, присоединившихся к системе, все ведущие финансовые учреждения страны. Система будет работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. Сейчас прохождение платежа занимает заметно больше времени. Кроме того, платежи проводятся только в течение банковского дня. С 1 января 2020 года сервис мгновенных платежей планируется открыть и для физических лиц.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В стране начнет работать система мгновенных платежей. Она станет доступна для юридических лиц с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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