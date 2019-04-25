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В Японии иностранцам запретили ввозить в страну колбасу
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Япония запретила иностранцам привозить с собой колбасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контроль за ввозом мясных продуктов ужесточен. Это сделано для того, чтобы пресечь нелегальный импорт животноводческой продукции и таким образом не допустить проникновения в страну заболеваний животных. Наказание за нелегальный ввоз – штраф, а в особых случаях – до 3 лет тюрьмы.
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Новости Японии. Япония запретила иностранцам привозить с собой колбасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контроль за ввозом мясных продуктов...
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