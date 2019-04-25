|
В отелях Турции уменьшат тарелки, чтобы сократить количество пищевых отходов
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для гостиниц системы «все включено» очень остро стоит вопрос пищевых отходов. Ежегодно в стране выбрасывается 18 миллионов фруктов и овощей, почти 5 миллионов буханок хлеба. Их суммарную стоимость оценивают в миллиарды турецких лир.
Среди мер, которые отели готовы предпринять для сокращения отходов, – небольшие комплименты гостям, которые будут брать столько еды, сколько могут съесть. Кроме того, отельеры могут уменьшить размер тарелок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостиниц системы «все включено»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)