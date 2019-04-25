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Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

26.04.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы актриса тяжело болела. Утром 26 апреля она умерла в реанимации одной из столичных больниц.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию самой актрисы, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон».

Прощание пройдет в Малом театре, которому звезда посвятила всю жизнь. По предварительным данным, панихида намечена на 29 апреля. Элине Быстрицкой был 91 год.

Соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой направил Президент Беларуси.

Скончалась звезда киноэпопеи «Тихий Дон» Элина Быстрицкая

Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая
 
 
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Новости России. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы актриса тяжело болела. Утром 26...
 
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