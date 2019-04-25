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Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Источник материала: СТВ
Новости России. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы актриса тяжело болела. Утром 26 апреля она умерла в реанимации одной из столичных больниц.
В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию самой актрисы, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон».
Прощание пройдет в Малом театре, которому звезда посвятила всю жизнь. По предварительным данным, панихида намечена на 29 апреля. Элине Быстрицкой был 91 год.
Соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой направил Президент Беларуси.
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Новости России. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы актриса тяжело болела. Утром 26...
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