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Фильм Франсуа Озона "По воле божьей" выпустят в российский прокат 29 апреля с возрастным цензом "18+"

26.04.2019 22:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новый фильм Франсуа Озона "По воле божьей" про совращение детей католическими священниками выйдет в российский прокат 29 апреля с рейтингом "18+", сообщили в Минкультуры.

"Замминистра культуры Павел Степанов сегодня подписал прокатное удостоверение на фильм Франсуа Озона "По воле божьей". Картина выйдет в широкий прокат 29 апреля 2019 года с рейтингом фильма 18+", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет 25 апреля.

В четверг прокатчики ленты "По воле божьей" сообщили "Интерфаксу", что Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма с 25 на 29 апреля, чтобы он выходил после православной Пасхи.

Позднее в Министерстве культуры заявили, что задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму не связана с православной Пасхой, причиной называлась необходимость проведения экспертизы.

"Минкультуры не направляло прокатчикам фильма письмо с просьбой перенести выход ленты. Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", - сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

В пресс-службе отметили, что необходима дополнительная экспертиза, "так как содержание фильма, возможно, противоречит закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", и он должен выйти с возрастным рейтингом 18+".

В Минкультуры подчеркнули, что выдача прокатного удостоверения "не связана со Страстной неделей и праздником Великой пасхи".

Фильм "По воле божьей" иллюстрирует реальную историю о служителе церкви, Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинён в совращении 70 мальчиков из его прихода. Фильм в хронологическом порядке восстанавливает историю событий - с того момента, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем.

Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2019 году, где картина получила Гран-При жюри фестиваля.

 
 
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Новый фильм Франсуа Озона "По воле божьей" про совращение детей католическими священниками выйдет в российский прокат 29 апреля с рейтингом "18+", сообщили в...
 
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