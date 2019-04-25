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Отметить в календаре: избранные спектакли престижной российской премии "Золотая Маска" покажут в кино

26.04.2019 21:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Если этой весной вы не едете на "Золотую Маску" – она приедет к вам. 28 апреля в рамках проекта TheatreHD в Беларуси стартуют показы избранных спектаклей российской национальной театральной премии. В ближайшие три месяца вы увидите один из самых ярких танцевальных экспериментов последних лет, одну из лучших постановок "Вишнёвого сада" в истории и спектакль о человеке, оказавшемся один на один с собственным сознанием. "Золотую Маску" в кино покажут в Минске и Городке.

Отметить в календаре: избранные спектакли престижной российской премии "Золотая Маска" покажут в кино
Сезон "Золотой Маски" в кино откроется 28 апреля в "Центральном". "Тюль" шведа Александра Экмана, "Одинокий Джордж" немца Марко Гёке и "Минус 16" израильтянина Охада Нахарина, объединенные в вечер балетов "Золотая Маска: Экман / Гёке / Нахарин", откроют перед нами двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении.

Охад Нахарин – хореограф мирового класса. С 1990 года он возглавляет компанию "Бат-шева", которая зарекомендовала себя как одна из самых любимых и признанных профессиональной критикой танцевальных трупп в мире. Его таланту посвящены несколько документальных фильмов. Кроме того, спектакли Нахарина "SADEH21" и "Минус 2" принимали участие в Международном форуме театрального искусства "ТЕАРТ" в 2012 и 2013 годах.

Отметить в календаре: избранные спектакли престижной российской премии "Золотая Маска" покажут в кино
Вечер одноактных балетов "Золотая Маска: Экман / Гёке / Нахарин" смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и "Хава нагила" сольются на одной сцене и создадут неповторимое ощущение причастности к рождению новой классики.

Все три балета Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко – номинанты российской национальной театральной премии в категориях "Лучший спектакль в балете" ("Одинокий Джордж", "Тюль"), "Лучший спектакль в современном танце" ("Минус 16") и "Лучшая женская роль" (Оксана Кардаш: "Одинокий Джордж", "Тюль").

Отметить в календаре: избранные спектакли престижной российской премии "Золотая Маска" покажут в кино
21 мая на большом экране "Центрального" – "Золотая Маска: Вишнёвый сад" с Раппопорт, Боярской и Козловским. Знаменитую чеховскую пьесу поставил Лев Додин, и его работу в Малом драматическом театре – Театре Европы (Санкт-Петербург) критики уже назвали, возможно, лучшим "Вишнёвым садом" в истории. Лев Додин, как никто, умеет услышать и показать безысходность истории и, в то же время, дать ей жизнь, выпустить на свободу. Повторный показ пройдет в Silver Screen velcom cinema 31 мая. Также "Вишнёвый сад" покажут в кинотеатре "Родина" (Городок).

"Вишнёвый сад" Додина – спектакль на века, он войдет в историю и встанет рядом с "Вишнёвым садом» Питера Брука", – пишет драматург и критик Кэрол Рокамора в "Theater Pizzazz". Диана Барт в "The Epoch Times" отметила, что "Лев Додин, следуя пожеланиям драматурга, в определенной степени соединил моменты нежности и грубости, трагедии и комедии способом, как если бы, можно сказать, сама жизнь сделала это".

На "Золотой Маске" спектакль получил награды как лучший спектакль в драме (большая форма). Также он был представлен в номинациях "Лучшая работа режиссёра", "Лучшая работа художника" и "Лучшая работа художника по свету".

Номинациями отмечены и исполнители главных ролей – Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская и Данила Козловский. Наконец, "Вишнёвый сад" в постановке Додина удостоен награды театральной премии "Золотой софит" и приза Национального французской ассоциации профессиональных критиков. В 2015 году Лев Додин также был представлен в международной программе "ТЕАРТа" со спектаклем "Жизнь и судьба".

18 июня в "Центральном" и 28 июня в Silver Screen velcom cinema покажут спектакль Театра Наций о человеке, оказавшемся один на один с собственным сознанием. "Гамлет | Коллаж" – первая постановка Робера Лепажа в Москве. Во всем мире зрители знают его работы "Обратная сторона луны", "Проект Андерсон", "Липсинк", знаменитое шоу Цирка дю Солей «Kå» и многие другие.

"Главная проблема Гамлета в том, что он слишком много думает. Он не находит решения задачи. Это персонаж, который все время работает мозгом. В конце концов, мощный символ театра и "Гамлета" – череп. Поэтому Шекспир сочиняет огромную сцену, где есть череп, это тоже, в конце концов, человеческая голова. У меня нет, конечно, всех ответов на мои многочисленные вопросы. Поэтому было интересно сделать что-то с одним актером, с головой одного актера», – говорит режиссёр.

Хит московского Театра Наций сочетает в себе зрелищность, технологичность. Это одна из лучших актерских работ Евгения Миронова. В 2017 году минчане могли оценить его мастерство в спектакле "Иванов" на Форуме "ТЕАРТ". В новой постановке он играет всех персонажей шекспировской пьесы. На "Золотой Маске" в 2015 году "Гамлет | Коллаж" был представлен в пяти номинациях: "Лучший спектакль в драме", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по костюмам".

 
Теги: Минск
 
 
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Если этой весной вы не едете на "Золотую Маску" – она приедет к вам. 28 апреля в рамках проекта TheatreHD в Беларуси стартуют показы избранных спектаклей российской...
 
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