Источник материала: Интерфакс

На белорусском участке нефтепровода "Дружба" находится порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков

"Объемы загрязненной нефти в нефтепроводах на территории Белоруссии оцениваем, это порядка 1 млн тонн", - сообщил А.Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.

Кроме того, глава концерна отметил, что "оценка ущерба считается, и сегодня о ней говорить преждевременно".