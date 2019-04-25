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Около 1 млн т "грязной" нефти находится на белорусском участке нефтепровода "Дружба" - Белнефтехим
Источник материала: Интерфакс
На белорусском участке нефтепровода "Дружба" находится порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков
"Объемы загрязненной нефти в нефтепроводах на территории Белоруссии оцениваем, это порядка 1 млн тонн", - сообщил А.Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.
Кроме того, глава концерна отметил, что "оценка ущерба считается, и сегодня о ней говорить преждевременно".
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На белорусском участке нефтепровода "Дружба" находится порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков "Объемы...
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