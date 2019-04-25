Беларусь полностью восстановит переработку нефти и экспорт нефтепродуктов мае - Белнефтехим

Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассчитывает возобновить переработку нефти в полном объеме и экспорт нефтепродуктов в мае, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Мы ожидаем , что мае восстановим в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку, в том числе на экспорт", - сказал А.Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.

Он напомнил, что, уже обозначены сроки, когда восстановится подача "чистой" нефти в Беларусь: в конце апреля она придет на границу РФ, затем на Мозырский НПЗ. "Технологический процесс не мгновенный", - подчеркнул глава концерна.