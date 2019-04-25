РЖД заявляют о переговорах с операторами цистерн для белорусского транзита, те не подтверждают это

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Российские железные дороги" провело переговоры с операторами о готовности задействовать до 5 тыс. цистерн в связи с техническими проблемами транзита российской нефти через Беларусь, сообщил "Интерфаксу" представитель РЖД.

Обсуждение прошло накануне, уточнил собеседник агентства. "Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки", - добавил он. В переговорах по решению проблемы в Минске принимает участие замглавы "Российских железных дорог" Алексей Шило, сказал представитель монополии.

Между тем, ни один из крупнейших независимых владельцев цистерн, опрошенных "Интерфаксом", не подтвердил ни факт обсуждения с РЖД вопросов привлечения парка, ни вообще инициирования таких переговоров. Один из собеседников агентства сделал предположение, что обсуждение проводилось внутри холдинга: группе "Российские железные дороги" принадлежит АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК). "ФГК понимает важность ситуации и готова включиться в решение данной проблемы", - заявил "Интерфаксу" представитель оператора.

В то же время, источники агентства в операторах отмечают, что сами собственники вагонов "видели проблему" еще несколько дней назад и "пробивали" по электронным системам монополии возможности ж/д доставки нефти, например с юга России, куда та поступала бы по трубе. Собеседник "Интерфакса" называет как минимум две компании из топ-5, которые могли совершать подобные операции. Возможно, "Российские железные дороги", ориентировались на эту информацию из своих систем, делает предположение один из источников агентства.

Комментируя возможность оперативно собрать заявляемое "Российскими железными дорогами" количество цистерн, некоторые источники "Интерфакса" заявили, что такое возможно. По оценкам одного из собеседников агентства, крупнейшим игрокам реально отвлечь на "белорусский транзит" по 1,5 тыс. вагонов. Этому может поспособствовать речная навигация, добавил он.