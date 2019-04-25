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Гимназисты посадили больше двух с половиной тысяч елок

26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Активисты экологического отряда «Лайф» гимназии №1 приняли участие в экологической акции «Посади дерево для будущих поколений»,  в  рамках республиканской «Недели леса-2019». Ребята посадили 2650 молодых елочек в районе деревни Ходоровичи.

 

Гимназисты посадили больше двух с половиной тысяч елок

 

Гимназисты посадили больше двух с половиной тысяч елок

 

Наши леса –  это не только дар природы, но и результат тяжелого человеческого труда, который достоин уважения и почета. Гимназисты призывают всех жителей района не оставаться в стороне и внести свой вклад в приумножение лесов Беларуси!

 

Гимназисты посадили больше двух с половиной тысяч елок

 

Юлия Пономарева, замдиректора по воспитательной работе гимназии №1


 
 
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  Активисты экологического отряда «Лайф» гимназии №1 приняли участие в экологической акции «Посади дерево для будущих поколений»,  в  рамках республиканской...
 
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