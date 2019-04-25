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Гимназисты посадили больше двух с половиной тысяч елок
26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Активисты экологического отряда «Лайф»
Наши леса – это не только дар природы, но и результат тяжелого человеческого труда, который достоин уважения и почета. Гимназисты призывают всех жителей района не оставаться в стороне и внести свой вклад в приумножение лесов Беларуси!
Юлия Пономарева, замдиректора по воспитательной работе гимназии №1
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Активисты экологического отряда «Лайф» гимназии №1 приняли участие в экологической акции «Посади дерево для будущих поколений», в рамках республиканской...
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