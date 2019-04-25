Гимназисты посадили больше двух с половиной тысяч елок

Источник материала: Горецкий вестник

Активисты экологического отряда «Лайф» гимназии №1 приняли участие в экологической акции «Посади дерево для будущих поколений», в рамках республиканской «Недели леса-2019». Ребята посадили 2650 молодых елочек в районе деревни Ходоровичи.









Наши леса – это не только дар природы, но и результат тяжелого человеческого труда, который достоин уважения и почета. Гимназисты призывают всех жителей района не оставаться в стороне и внести свой вклад в приумножение лесов Беларуси!





Юлия Пономарева, замдиректора по воспитательной работе гимназии №1