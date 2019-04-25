В средней школе №2 обсудили, как создать позитивный имидж учителя

Источник материала: Горецкий вестник

С целью совершенствования профессионального мастерства по вопросу формирования позитивного имиджа учителя через создание условий для повышения профессиональной компетентности в средняя школе № 2 прошел семинар-практикум заместителей директоров учреждений образования.

В мероприятии приняли участие 39 заместителей директоров из 30 учреждений образования Могилёвской области, а также С. В. Кондратьева, методист отдела организаторов образования и педагогического процесса МГОИРО.





Мероприятие началось с экскурсии по школе и мастер-классов в рамках выставки творчества учащихся учреждения образования под руководством учителей трудового обучения С. М. Харламовой и П. А. Фомичевым. В актовом зале участники семинара имели возможность познакомиться с материалами выставки методических материалов.

Заместитель директора государственного учреждения образования СШ №2 Т. Н. Безносова познакомила участников семинара-практикума с опытом работы учреждения образования по формированию позитивного имиджа учителя через создание условий для совершенствования профессиональной компетентности. Участники семинара имели возможность задать интересующие вопросы по эффективности предложенных разработок, познакомиться с материалами работы.

Следующим этапом стал образовательный квест «Интерактивные методы работы в сопровождении образования взрослых». Сопровождающими его выступили учащиеся 9- 11 классов и учителя учреждения образования Н. Н. Бугаева Н. Н., Н. В. Валюженич, Г. В. Жукова, Е. С. Козлова, Т. В. Чапуркина.

Практические аспекты формирования условий повышения профессиональной компетентности учителя были представлены на мастер-классе «Роль социального партнерства в формировании личностных компетенций учителя» заместителями директора Т. Н. Безносовой, В. П. Дрыго, С. П. Кондратенко, учителем иностранных языков Н. В. Валюженич, имеющими достаточный опыт в данном вопросе. В мастер-классе были затронуты такие актуальные вопросы, как формы обобщения опыта педагогической деятельности учителя в виде мастер-класса, описания опыта и статьи.

Семинар-практикум завершился концертной программой «Я люблю Беларусь». Специалисты отдела по образованию райисполкома организовали экскурсию по городу Горки и Ботаническому саду.

С. В. Кондратьева, методист отдела организаторов образования и педагогического процесса МГОИРО, отметила, что данное мероприятие способствовало активному закреплению профессиональных умений заместителей директоров, позволило оценить результативность повышения компетенций руководителей по вопросу формирования позитивного имиджа учителя через создание условий для повышения профессиональной компетентности. Участники мероприятия отметили высокий уровень организации семинара-практикума, качественную подготовку мероприятий, создание условий для повышения профессионально-педагогической культуры участников семинара-практикума.

Татьяна Безносова, замдиректора по учебной работе средней школы № 2