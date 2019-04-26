Свара великих бегунов: Мо Фара и Хайле Гебреселассие обвиняют друг друга

Источник материала: Tut.by

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара стал жертвой нападения в отеле, который принадлежит другому знаменитому легкоатлету — эфиопу Хайле Гебреселассие. Об этом заявил тренер британского спортсмена, сообщает Русская служба BBC .



Призеры большого Северного забега в сентябре 2013 года в Англии: британец Мо Фара с эфиопами Кененисой Бекеле и Хайле Гебреселассие. Фото: Reuters

Зимой Мо Фара в течение трех месяцев жил в отеле Гебреселассие в Аддис-Абебе, тренируясь к предстоящему сезону.

За это время из его номера пропали два телефона, деньги и наручные часы, жаловался Фара. Он разочарован тем, что, будучи владельцем отеля, Хайле Гебреселассие никак не помог ему вернуть украденное.

Конфликт между двумя легендами мировой легкой атлетики длится уже месяц и разгорелся еще больше в преддверии Лондонского марафона, который состоится в ближайшее воскресенье. Заявления Мо Фары на пресс-конференции Гебреселассие (уже завершивший спортивную карьеру) расценил как клевету и шантаж.

В четверг 25 апреля Хайле Гебреселассие через своего агента прислал Би-би-си заявление, в котором грозит подать в суд на Мо Фару и обвиняет британца в том, что во время пребывания в его отеле тот участвовал в потасовке с семейной парой и что охране пришлось вызывать полицию.

В пятницу тренер Мо Фары Гэри Лаф в ответ заявил, что постояльцы — муж и жена — напали на спортсмена первыми и ему пришлось защищаться.

Эфиопский чемпион и отельер также утверждал, что разгневан на Мо Фару из-за того, что тот якобы не давал войти в гостиницу своему бывшему тренеру (который в рамках антидопингового расследования в 2016 году подвергался аресту в Испании).

Представитель британского бегуна заявил, что упомянутый Джама Аден, за которого обиделся Гебреселассие, никогда не тренировал Мо Фару и вообще этот упрек необоснован и лжив.

И это лишь малая часть из потока взаимных обвинений, который 36-летний четырехкратный олимпийский чемпион и 46-летний двукратный чемпион вылили друг на друга.

В чем Хайле Гебреселассие обвиняет Мо Фару

— вопреки правилам отеля не задекларировал денежные средства и не воспользовался сейфом: в этом случае администрация не несет ответственности за сохранность денег;

— устроил драку в «качалке» отеля с постояльцем и его женой, ударив их несколько раз руками и ногами;

— несмотря на предоставленную 50%-ю скидку за проживание в отеле, съехал, не заплатив 81 тыс. эфиопских быров (более $ 2 тыс.).

В чем Мо Фара обвиняет Хайле Гебреселассие

— держит в составе персонала отеля жуликов, которые, использовав ключ от номера, ограбили Фару;

— предоставил сломанный сейф;

— не оказал содействия в возвращении украденных из номера денег и ценностей (на что его эфиопский оппонент отвечает, что полиция вела расследование и несколько сотрудников гостиницы даже провели в тюрьме три недели, но найти ничего не удалось).

«Замахнулась двумя гантелями по 5 кг»

На новые обвинения в драке с гостями отеля в фитнесс-зале, которые Гебреселассие выдвинул в адрес британского стайера, подробно ответил тренер Мо Фары Гэри Лаф, присутствовавший при инциденте.

Тренер рассказал британской газете Evening Standard, что, когда Фара вместе с партнером Аби Баширом по тренировкам занимался в «качалке», к ним вдруг подошел человек угрожающего вида с гантелями в руках. «Было впечатление, что он хочет ударить Башира, и Мо, защищая его, ударил этого мужчину».

Тут же сзади к Фаре подбежала женщина — жена участника инцидента, и атлет, повернувшись, случайно задел ее по руке. Она замахнулась на Мо Фару двумя 5-килограммовыми гантелями. «Я закричал ей — положи эти штуки или сядешь в тюрьму!» — рассказал Гэри Лаф журналистам.

Для разрешения инцидента пришлось вызывать полицию.

Как уверяет хозяин отеля, дело удалось замять только благодаря тому, что он уговорил полицию. Гебреселассие описал произошедшее в самых мрачных тонах, утверждая, что Мо Фара сам набросился на человека и к тому же избил его жену при множестве свидетелей.

Впрочем, сам «избитый», эфиоп Сесай Тсегайе, которого журналисты тоже разыскали, не имеет претензий к четырехкратному чемпиону Олимпиад и говорит, что они уже примирились.

«Драка возникла, я думаю, из-за того, что Мо подумал, что мы ведем тренировки, подглядывая за его комплексом упражнений. На самом деле мы делали упражнения, которые взяли из YouTube», — сказал он. Тсегайе заявляет, что его жену Мо Фара не трогал.

«Непристойная свара» великих чемпионов

Представители британского бегуна заявили, что Фара разочарован тем, что Гебреселассие отказывается взять на себя ответственность за пропажу вещей, но приглашает его юристов для урегулирования вопроса.

Мо Фара стал первым в истории Британии (и вторым в истории спорта) легкоатлетом, которому удалось выиграть золото на дистанциях 5 и 10 тысяч метров на двух Олимпийских играх подряд.

Эфиопский легкоатлет Хайле Гебреселласие доминировал на мировой арене в начале этого века: дважды он завоевал олимпийское золото на дистанции 10 тысяч метров, четыре раза подряд выигрывал чемпионаты мира, четырежды побеждал в Берлинском марафоне и трижды — в Дубайском.

Фара — один из фаворитов Лондонского марафона — 2019.

Спортивный обозреватель Би-би-си, экс-чемпион мира в беге на 1500 метров Стив Крэм назвал ссору двух великих спортсменов непристойной, однако он считает, что она не помешает Мо Фаре бороться за победу на Лондонском марафоне.

«Он хотел снять камень с души и выбрал пресс-конференцию перед престижным марафоном как площадку, чтобы рассказать, что на самом деле случилось в Эфиопии. Возможно, момент был выбран не очень удачно», — полагает Стив Крэм.

Зато пресса получила грандиозную тему для статей, считает обозреватель: «Это отвлекает от главного противостояния уик-энда — а мы все хотим увидеть поединок Мо против Элиуда Кипчоге, еще одного великого чемпиона».

Кениец Кипчоге — действующий олимпийский чемпион в марафоне и держатель мирового рекорда. В прошлом сезоне ему удалось победить и в Лондонском, и в Берлинском марафонах.