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Ароматный и бодрящий: как выбрать кофе?

26.04.2019 21:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


В магазинах столько разного кофе стоит на полках: хватает и сортов, и видов, и производителей. Чем руководствоваться при выборе? Сегодня мы разберемся, как выбрать кофе. Рассмотрим, какие бывают виды кофейных деревьев, смеси видов, степени обжарки.

Содержание:

♦ Виды кофейных деревьев

♦ Чистые или смешанные виды?

♦ Степень обжарки

♦ Хранение

♦ Выбираем кофе

Виды кофейных деревьев


На прилавках часто встречается два вида кофе в разном процентном соотношении. Робуста и арабика — это два вида кофейного дерева. Растут деревья в тропической зоне. Арабика прихотлива, любит тепло и тень, не переносит морозы. Робуста не капризна, колебания температур переносит спокойно, дает высокий урожай.

Отличается и способ обработки зерен: сухим способом обрабатывают робусту, мокрым — арабику.

Различия в виде дерева, способе выращивания и обработки влияют на содержание кофеина (робуста — до 3%, арабика — 1,5%) и на вкус. Робуста крепкая, горьковатая, немного вяжет. Арабика насыщенная, мягкая, кисловатая.

Чистые или смешанные виды?


Однозначно на вопрос не ответишь: все дело в предпочтениях. Чистая арабика считается «напитком гурманов» и стоит дороже. Робуста в чистом виде почти не продается, в основном ее смешивают с арабикой, чтобы разнообразить вкус напитка. Традиционная пропорция: 18% робусты, 82% арабики. 10−15% робусты добавляют сладость и плотность, 20−30% — крепость и горчинку.

Степень обжарки


Перед тем как выбрать кофе, разберемся, какие существуют степени обжарки кофейных зерен (их 10).

  • Скандинавская — слабая, светлая. Для такой обжарки подходит кенийская, ямайская, никарагуанская арабика. Напиток имеет хлебный привкус, мягкий, некрепкий.
  • Американская, или новоанглийская — это вторая. Подходит для заваривания в кофейниках с фильтрами. Напиток не очень крепкий, мягкий.
  • Третья, городская, используется для приготовления напитков с содержанием молока. Вкус получается с травяными нотками.

Далее следуют средние степени: городская полная, венская или деловая.

  • Городская полная подходит для приготовления кофе в фильтр-кофеварках и френч-прессах. Напиток получается ароматным, с горчинкой и ореховыми нотками.
  • Венская, или деловая. Кофе с сильным ароматом и насыщенным горьковатым вкусом. Используется для приготовления эспрессо.
  • Турецкая, или французская — это сильная обжарка первой степени. Так обжаривается арабика и робуста из Кубы, Бразилии, Гватемалы. Напиток с нотками карамели и горьковатым вкусом, тягучий, крепкий.
  • Вторая степень — это европейская, или континентальная. В напитке появляется привкус жженого сахара. В европейских кофейнях из перемолотых зерен такой обжарки делают эспрессо.
  • Темная, самая сильная степень — это испанская, или кубинская. Напиток получается густым, горьким, крепким. Сюда добавляют зерна слабой обжарки, чтобы разнообразить вкус и аромат. Идеален для приготовления в турке. Так обжаривают гвинейские, эквадорские, колумбийские, эфиопские сорта.

Хранение


Перед тем как выбрать кофе, нужно знать, в какой упаковке сколько времени он может храниться.

В бумажных пакетах кофе хранится не больше двух недель. Иначе выветрится аромат.

Вакуумные упаковки и жестяные банки хранят кофе в течение двух лет. Но только в закрытом виде. В открытом с течением времени аромат тоже выветрится, но не так быстро.

Следует отметить, что целые кофейные зерна хранятся дольше перемолотых.

Выбираем кофе


Как определиться с выбором? Руководствуйтесь собственными вкусовыми предпочтениями: любите горький кофе покрепче — выбирайте смесь арабики и робусты в соотношении 70% на 30%. Хотите напиток с меньшим количеством кофеина — выбирайте чистую арабику. Любите присутствие кислинки в напитке — остановитесь на смеси с 10−15% робусты.

Обращайте внимание на степень обжарки: чем она сильнее, тем более крепкий и горький получается кофе. Слабая обжарка подойдет для приготовления во френч-прессах и фильтр-кофеварках, сильная — для турок и кофемашин.

Попробовать вкусный кофе разной степени обжарки вы можете, посетив кафе Минска из каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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