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Ароматный и бодрящий: как выбрать кофе?
Источник материала: Tut.by
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Виды кофейных деревьев
На прилавках часто встречается два вида кофе в разном процентном соотношении. Робуста и арабика — это два вида кофейного дерева. Растут деревья в тропической зоне. Арабика прихотлива, любит тепло и тень, не переносит морозы. Робуста не капризна, колебания температур переносит спокойно, дает высокий урожай.
Отличается и способ обработки зерен: сухим способом обрабатывают робусту, мокрым — арабику.
Различия в виде дерева, способе выращивания и обработки влияют на содержание кофеина (робуста — до 3%, арабика — 1,5%) и на вкус. Робуста крепкая, горьковатая, немного вяжет. Арабика насыщенная, мягкая, кисловатая.
Чистые или смешанные виды?
Однозначно на вопрос не ответишь: все дело в предпочтениях. Чистая арабика считается «напитком гурманов» и стоит дороже. Робуста в чистом виде почти не продается, в основном ее смешивают с арабикой, чтобы разнообразить вкус напитка. Традиционная пропорция: 18% робусты, 82% арабики. 10−15% робусты добавляют сладость и плотность, 20−30% — крепость и горчинку.
Степень обжарки
Перед тем как выбрать кофе, разберемся, какие существуют степени обжарки кофейных зерен (их 10).
Далее следуют средние степени: городская полная, венская или деловая.
Хранение
Перед тем как выбрать кофе, нужно знать, в какой упаковке сколько времени он может храниться.
В бумажных пакетах кофе хранится не больше двух недель. Иначе выветрится аромат.
Вакуумные упаковки и жестяные банки хранят кофе в течение двух лет. Но только в закрытом виде. В открытом с течением времени аромат тоже выветрится, но не так быстро.
Следует отметить, что целые кофейные зерна хранятся дольше перемолотых.
Выбираем кофе
Как определиться с выбором? Руководствуйтесь собственными вкусовыми предпочтениями: любите горький кофе покрепче — выбирайте смесь арабики и робусты в соотношении 70% на 30%. Хотите напиток с меньшим количеством кофеина — выбирайте чистую арабику. Любите присутствие кислинки в напитке — остановитесь на смеси с 10−15% робусты.
Обращайте внимание на степень обжарки: чем она сильнее, тем более крепкий и горький получается кофе. Слабая обжарка подойдет для приготовления во френч-прессах и фильтр-кофеварках, сильная — для турок и кофемашин.
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