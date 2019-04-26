«Это сложно, это удар». Тренер минского «Динамо» - о первом поражении в чемпионате

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал первое поражение своей команды в чемпионате (0:1 от «Немана») , оценил игру соперника, рассказал о взаимоотношениях в коллективе и планах на ответный кубковый матч против «Витебска» 30 апреля. Его слова приводит корреспондент «Прессбола».



Роман Пилипчук. Фото: ФК «Динамо-Минск»

— Если коротко, то, наверное, это тот случай, когда счет не по игре.

— Снова вне заявки остались Капленко и Вергейчик. Может быть, это как-то связано с тем, что Вергейчик заключил контракт с «Динамо» еще до того, как вы возглавили команду?

— Нет. Никакой тренер не будет себе врагом. Есть тренировочный процесс, который дает ответ на все вопросы. Мы же сегодня после двух игр не можем сказать, что Богомольский выходит, и наша игра становится блеклой. Поэтому решения принимаются, исходя из тренировочного процесса. Исходя из того, как футболисты работают, мы их и выбираем.

С Капленко то же самое. И никакой предвзятости. Ребята работают качественно. Вергейчик забивает за дубль. Но сегодня предпочтение отдается другим. Это же касается и того, что вместо Яхая в опорной зоне стал играть Муниру.

— Почему начали играть с тремя центральными защитниками? И почему заменили Дьякова?

— Проанализировали соперника. «Неман» играет агрессивно, за счет двух форвардов. Понимали, что в начале развития атаки нам нужен будет лишний игрок, и добавили одного центрального защитника. Тем самым обрезали «Неману» высокий прессинг и спокойно переходили из зоны обороны в зону атаки. При этом создавали моменты в первом тайме. Но уже к его концу мы понимали, что Дьяков продолжить игру не сможет.

Сделали невынужденную замену и перешли на систему 4−4−2. А к тому времени уже и «Неман» не мог прессинговать, если вы заметили. Потому что невозможно прессинговать девяносто минут. И нам хватало двух центральных защитников. При этом опять создавали моменты. Во втором тайме были хорошие подходы, но мы не забили. Надо принять это и двигаться дальше.

А так, у меня ни к системе 3−5−2, ни к 4−4−2 нет претензий. У меня даже по игре нет претензий. Все отработали качественно, создали моменты. Но не забили сегодня. Мы, наверное, и любим футбол за эти эпизоды.

— В прошлой игре была перепалка между Дьяковым и Олехновичем. Выясняли, что произошло?

— Нет. Это нормальные обычные эмоции двух взрослых людей. И акцентировать на этом внимание… Сегодня оба были на поле, если вы заметили. И оба отдавались игре, сколько смогли. Причем довольно качественно — что один, что второй.

— Заменили Фатаи, держа в уме скорый матч с «Витебском» в Кубке?

— Мы так далеко не смотрим. До «Витебска» еще два дня. Просто анализ игры показал, что Фатаи не цеплялся за мячи. Мы перестали прессинговать линию обороны соперника, и они стали более комфортно выходить из зоны обороны в зону атаки. Поэтому нужно было заменить его на другого форварда, который выполняет требования, которые ему выдвинули. Вышел Богомольский — стал напрягать двух центральных защитников. Тем самым «Неман» перешел на длинные передачи, которые мы все время «подчищали» и создали моменты впереди.

Но так случилось сегодня. Надо принять это и двигаться дальше. Было бы, наверное, хуже, если бы играли плохо и моментов не имели. А так, сложно. Качество игры хорошее, но проиграли. Ничего страшного, это футбол.

— Шитов опять ошибся. Пугает ли вас форма игрока? Планируете ли с ним говорить по этому поводу?

— Футбол подразумевает ошибки. Просто ошибки игроков в атаке не так явно смотрятся. А когда ошибается линия обороны — это совсем другое. Но почему-то когда Шитов забил победный мяч в игре с «Торпедо», вы же не спросили, мол, давайте поговорим с Шитовым и скажем ему, что он молодец. Сегодня совершил ошибку — ничего страшного. Будем двигаться дальше. Восстанавливать игроков. И думать о следующем матче — кубковом.

Для нас он не менее важный. А может, даже и важнее, чем сегодняшний. Самое страшное, что нужно людей именно психологически восстановить после такого поражения. Футболисты тоже понимают, что они имели моменты, хорошие подходы, но не реализовали и при этом проиграли в конце. Это сложно, это удар. Что ж, будем пытаться все вместе выйти из-под этого удара. Еще раз: ничего страшного.

— Не кажется, что «Динамо» показало лучшую игру в сезоне?

— Понимаете, мы работаем в тренировочном процессе над определенными аспектами. Я всегда говорил: мы строим футбол, отталкиваясь от исполнителей, которые у нас есть. Есть футболисты, обладающие как хорошими качествами, так и не очень. Хорошие качества мы должны преподнести в хорошем виде, а другие качества — нивелировать.

Мы пытаемся ставить тот футбол, в который хотим играть. Да, понравилась игра. Но это не значит, что мы остались довольны. Результатом-то мы недовольны. И это, наверное, самое основное. И самое болезненное. Но я ж говорю: надо это принять и двигаться дальше.

Напомним, столичный клуб 30 апреля сыграет ответный кубковый матч с «Витебском». В чемпионате же команда до этого тура не знала поражений, но мало забивала.

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