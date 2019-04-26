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В день празднования Пасхи по православному календарю будут дополнительно открыты пункты упрощенного пропуска
26.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для удобства жителей приграничных территорий 28 апреля в день празднования Пасхи по православному календарю дополнительно будут функционировать ряд пунктов упрощенного пропуска.
На участке ответственности Лидского пограничного отряда:
пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» («Норвилишкес») с 12:00 до 17:00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке).
Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС – еще и визу.
Обращаем внимание, что в данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные
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В день празднования Пасхи по православному календарю будут дополнительно открыты пункты упрощенного пропуска
Для удобства жителей приграничных территорий 28 апреля в день празднования Пасхи по православному календарю дополнительно будут функционировать ряд пунктов...
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