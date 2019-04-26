В день празднования Пасхи по православному календарю будут дополнительно открыты пункты упрощенного пропуска

Источник материала: Вороновская газета





Для удобства жителей приграничных территорий 28 апреля в день празднования Пасхи по православному календарю дополнительно будут функционировать ряд пунктов упрощенного пропуска.

На участке ответственности Лидского пограничного отряда:



пункт упрощенного пропуска «Геранены» («Кракунай») с 11:00 до 17:00,

пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» («Норвилишкес») с 12:00 до 17:00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке).

Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС – еще и визу.

Обращаем внимание, что в данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем .