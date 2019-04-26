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В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

26.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

Фестиваль-конкурс в этом году приобрел статус республиканского, участие в нем приняли более 140 медиапроектов из всех областей Беларуси, а это, к слову, вдвое больше, чем в прошлый раз. Десятки авторов – студенты, школьники, учащиеся колледжей – презентовали свои работы в четырех номинациях и двух категориях – «Профи» и «Юниоры». Впрочем, лучшие из них не только получили дипломы, памятные подарки и овации зала, но и оказались на примете у руководителей и журналистов ведущих гродненских СМИ. А это для начинающих авторов – высокий трамплин в профессию. 
 
В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»
В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

«Медиасфера» в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы проходит уже в девятый раз. Изначально у нее был узкий университетский формат, участвовали только студенты-купаловцы. Постепенно медийный фестиваль вышел на региональный уровень, а затем стал молодежной площадкой, где презентуют не только теоретические проекты, но и вполне реальные медиа-кейсы и работы, у которых уже есть подписчики и читатели. 

В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

– Инициативу придать фестивалю-конкурсу статус республиканского поддержало Министерство информации – перед тем, как приступить к награждению победителей, – сказал проректор по воспитательной работе ГрГУ имени Янки Купалы Василий Сенько.  Организация «Медиасферы» совершенствовалась с каждым годом – содержание, тематика, география участников постоянно расширялись, и, хочется верить, проведение фестиваля будет и впредь приобретать все более яркие, интересные и креативные формы. Не исключено, что когда-нибудь он выйдет и на международный уровень.

В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

Как отмечают организаторы, «Медиасфера» – это возможность реализовать свои творческие замыслы, заявить о себе, обзавестись полезными контактами и, конечно же, получить новые знания и навыки. На протяжении трех дней конкурсанты презентовали свои проекты, участвовали в командном медиаквесте и посещали мастер-классы, которые вели уже состоявшиеся гродненские журналисты и медиаконсультанты. 

Во время награждения победителей все члены жюри фестиваля-конкурса подчеркивали – уровень работ участников с каждым годом становится все выше, некоторые из проектов уже сейчас готовы к воплощению в формате реальных СМИ. 

В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»
В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»
В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»
В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»
В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

Победители были названы в четырех основных номинациях: «Лучший проект для печатных СМИ», «Лучший проект для электронных СМИ», «Лучший фотопроект» и «Лучший проект в сети Интернет». Путем интернет-голосования определили работу, достойную приза зрительских симпатий. Наградили и победителей командного медиаквеста.

Напомним, впервые конкурс-фестиваль «Медиасфера» прошел в 2010 году. Его организатором стала кафедра журналистики ГрГУ имени Янки Купалы, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома при поддержке Министерства информации Республики Беларусь.

В Гродно назвали победителей Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «Медиасфера-2019»

Анна РАДЮК
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
 
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Фестиваль-конкурс в этом году приобрел статус республиканского, участие в нем приняли более 140 медиапроектов из всех областей Беларуси, а это, к слову, вдвое больше,...
 
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