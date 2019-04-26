Специалисты Кореличского райЦГЭ: «Бешенство излечить нельзя, предупредить можно»

Источник материала: Полымя



За всю историю человечества не было ни одного случая выздоровления от бешенства. Только своевременное проведение прививок против бешенства и выполнение нижеуказанных рекомендаций защитит Вас и ваших питомцев от этого заболевания.

Бешенство – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, заканчивающееся летальным исходом как у человека, так и у животных. Восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также некоторые виды хищных птиц. Заражение человека или домашнего питомца происходит при укусе больным животным или при попадании инфицированной слюны на повреждённую кожу или слизистую оболочку. Возбудитель бешенства – специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного. При укусе вместе со слюной вирус попадает в рану. Очень опасно попадание слюны больного животного на слизистые оболочки глаз, рта, носа, а также на кожу, где могут быть невидимые простым глазом повреждения. От места проникновения вирус распространяется к нервным окончаниям, затем продвигаясь по нервам проникает в спинной и головной мозг.

Инкубационный период заболевания у человека (период от укуса до появления первых симптомов) длится 10-90 дней, в редких случаях — более 1 года.

Среди людей заболевания бешенством распространяют обычно домашние животные. Особую опасность представляют бродячие собаки и кошки. Домашние животные могут заражаться друг от друга и от диких животных.

За последние годы самым частым источником распространения болезни стали лисы.

Признаки бешенства у животных

Они очень разнообразны. Наиболее характерные – слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, изменение поведения, но иногда они могут отсутствовать. В случаях при появлении подобных признаков, изменений в поведении домашнего животного, получившим им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин, необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного. Животное, которое нанесло укус, ни в коем случае нельзя убивать.

Только зная и выполняя ряд простых правил, можно защитить себя и окружающих от бешенства:

— необходимо строго соблюдать установленные правила содержания домашних животных и ежегодно (согласно постановления Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ № 28/10 от 30.05.2000г. «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животного. Бешенство) в обязательном порядке, делать своим питомцам профилактические прививки против бешенства.

— от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными.

— не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, либо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства.

— при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обеспечения безопасности, поскольку здоровые дикие животные, как правило избегают встречи с человеком

-не допускать к охоте на диких животных невакцинированных против бешенства собак

— если контакта с больным или подозрительным животным избежать не удалось, необходимо провести первичную обработку раны (тщательно промыть раневую поверхность в течение 10-15 минут струей воды с мылом и как можно быстрее обратиться в поликлинику для получения квалифицированной медицинской помощи и решения вопроса о прививках. Чем раньше начато лечение, тем вероятнее благополучный исход.

К сожалению, не все владельцы домашних животных добросовестно выполняют свои обязанности прописанные в Правилах содержания собак и кошек, утвержденных постановлением Советов Министров Республики Беларусь № 834 от 04.06.2001 года.

Нарушая данные правила, владельцы животных тем самым подвергают риску своего питомца, себя лично, а также и окружающих.

Запомните!!! Бешенство – смертельное заболевание, которое можно диагностировать только посмертно.

СПРАВОЧНО: В Кореличском районе за 2018 год зарегистрировано 10 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных, из них среди диких – 8 лис, среди сельскохозяйственных животных — 1 случай (КРС) и безнадзорных животных — 1 случай (собака). За истекший период 2019г-1 случай в г.п. Мир — дикое животное – енотовидная собака.

Ирина ДОРОШ,

помощник врача эпидемиолога