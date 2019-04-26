|
Игорь Ковалевич: «Динамо» ещё чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля прошли два матча «Беларусбанк – высшей лиги 2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Центральным можно назвать противостояние столичного «Динамо» и гродненского «Немана». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Поединок мог завершиться безголевой ничьей, но в концовке судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Валерий Жуковский был точен – 1:0 в пользу «Немана».
Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 апреля прошли два матча «Беларусбанк – высшей лиги 2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральным можно назвать противостояние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)