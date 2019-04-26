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«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице 26 апреля минутой молчания почтили жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почти две тысячи человек возложили венки и цветы к знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камню мира Хиросимы». Среди отдавших дань памяти – представители городской власти, дипломаты, молодежь, духовенство и ликвидаторы из регионов.
Юрий Петрушенков, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Мечислав Артюшевский, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Непосредственных участников тех событий, ликвидаторов, к сожалению, становится меньше. Сегодня в столице их проживает около 3000.
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«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии
Новости Беларуси. В столице 26 апреля минутой молчания почтили жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почти две...
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