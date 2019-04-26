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«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

26.04.2019 23:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице 26 апреля минутой молчания почтили жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

Почти  две тысячи человек возложили венки и цветы к знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камню мира Хиросимы». Среди отдавших дань памяти – представители городской власти, дипломаты, молодежь, духовенство и ликвидаторы из регионов.  

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

Юрий Петрушенков, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: 
Наш батальон участвовал на самом реакторе. Первый раз с реактора ехали, машины разбегались. Все были в шоке, хоть радиации не ощущаешь.

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

Мечислав Артюшевский, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Это надо помнить. Хуже даже Афганистана. Я прошел и Курскую, и Чернобыль. Знаю, что это такое.

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

Непосредственных участников тех событий, ликвидаторов, к сожалению, становится меньше. Сегодня в столице их проживает около 3000.

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии
 
 
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Новости Беларуси. В столице 26 апреля минутой молчания почтили жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Почти  две...
 
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