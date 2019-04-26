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Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

26.04.2019 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе открылся музей «Чернобыль – боль и возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Экспозицию организовали в средней школе № 56. Здесь представлены средства защиты и спецодежда ликвидаторов, приборы для измерения радиации, фотохроника. Всего более 100 экспонатов, большинство из которых передано Министерством обороны.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Анжелика Захаревская, директор ГУО «Средняя школа № 56»:
Мы помним о этой мировой катастрофе. Помним о тех людях, которые внесли свой непосильный вклад в ликвидацию.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Музей открыт для всех и будет расширяться.

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе

Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе
 
 
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе открылся музей «Чернобыль – боль и возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Экспозицию...
 
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