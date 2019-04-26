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Музей «Чернобыль – боль и возрождение» открылся во Фрунзенском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе открылся музей «Чернобыль – боль и возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Экспозицию организовали в средней школе № 56. Здесь представлены средства защиты и спецодежда ликвидаторов, приборы для измерения радиации, фотохроника. Всего более 100 экспонатов, большинство из которых передано Министерством обороны.
Анжелика Захаревская, директор ГУО «Средняя школа № 56»:
Музей открыт для всех и будет расширяться.
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе открылся музей «Чернобыль – боль и возрождение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Экспозицию...
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