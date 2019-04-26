ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходит семинар пресс-секретарей европейских НОКов

26.04.2019 23:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до самого грандиозного спортивного события 2019 года – вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит семинар пресс-секретарей европейских НОКов

К важнейшему старту готовятся не только спортсмены, но и представители средств массовой информации как в Беларуси, так и за рубежом. Чтобы коллегам максимально комфортно работалось в июне, подготовка началась заранее.  Убедиться в том, что в столице созданы все условия для работы журналистов, смогли пресс-секретари национальных олимпийских комитетов различных стран.

26 апреля зарубежные гости посетили Falcon Club, на кортах которого развернутся соревнования по бадминтону, и стадион «Динамо», где уже готовы принять легкоатлетов.

В Минске проходит семинар пресс-секретарей европейских НОКов

Любомир Соучек, директор по коммуникациям НОК Словакии:
Я думаю, что здесь все было готово немножко лучше, что здесь опыт – много больших мероприятий прошли. Я доволен, я уже год тому назад был доволен.

Семинар пресс-секратарей НОК европейских стран завершится 27 апреля. А в следующий раз двери арен для журналистов откроются уже непосредственно на соревнованиях, до старта которых осталось 56 дней.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все меньше времени остается до самого грандиозного спортивного события 2019 года – вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика