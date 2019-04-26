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Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бетонные плиты вместо асфальта, нарушения парковки и ямы на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за строительства метро возле больницы скорой помощи каждый день транспортный коллапс.
Теперь прямой въезд и выезд к приемному отделению скорой помощи закрыт. Машины с мигалками проезжают между детской больницей и поликлиникой по бетонным плитам. По ним же ездят частные авто и ходят люди. Дополнительные проблемы создают водители, которые давно забыли о запрещающих знаках парковки на внутренних проездах.
Ситуация разрешится только по окончанию строительства – то есть к Новому году. А пока здесь латают ямы и обещают установить четыре шлагбаума.
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Новости Беларуси. Бетонные плиты вместо асфальта, нарушения парковки и ямы на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из-за строительства...
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