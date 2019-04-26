|
Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Источником ядовитого сырья оказался частный терминал «Самара-Транснефть», который принимает сырье от нескольких малых компаний. Силовые ведомства России возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске тем временем завершились переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации. Встречу в таком формате инициировал концерн «Белнефтехим». Уже более недели белорусская сторона добивается решения вопроса. И, как стало известно по итогам переговоров, восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме ждут в мае.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Павел Сорокин, заместитель министра энергетики Беларуси:
На предстоящих переговорах будет обсуждаться и возможность поставки дополнительных объемов нефти на белорусские НПЗ железнодорожным транспортом.
Вечером 25 апреля Украина отказалась от некачественной российской нефти и остановила транзит по магистральному нефтепроводу «Дружба» на участке Мозырь-Броды. Принимать ядовитую нефть отказались также Словакия и Венгрия. Ранее о прекращении прокачки некачественного сырья объявила Польша и Германия.
Напоминаем: «Белнефтехим» уже оценил недополученную в апреле выручку от реализации нефтепродуктов в 100 миллионов долларов. Однако убытки этим не ограничатся – на мозырском НПЗ от ядовитого сырья пострадало дорогостоящее оборудование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности
Новости Беларуси. Источником ядовитого сырья оказался частный терминал «Самара-Транснефть», который принимает сырье от нескольких малых компаний. Силовые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)