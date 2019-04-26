ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

26.04.2019 23:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Источником ядовитого сырья оказался частный терминал «Самара-Транснефть», который принимает сырье от нескольких малых компаний. Силовые ведомства России возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

В Минске тем временем завершились переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации. Встречу в таком формате инициировал концерн «Белнефтехим». Уже более недели белорусская сторона добивается решения вопроса. И, как стало известно по итогам переговоров, восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме ждут в мае.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Технически остается еще ряд вопросов, по которым мы будем вести консультации и на выходных, и в последующем. Мы уже договорились, что на следующей неделе, в понедельник-вторник, мы продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики Беларуси:
Будет предпринят комплекс мер, подразумевающий в первую очередь продолжение прокачки нефти до порта Устюга на российской территории от узла учета Унеча. На российском участке нормативные показатели качества будут достигнуты еще до окончания этого месяца. Мы ожидаем, что в течение срока примерно в районе двух недель после этого мы должны достичь нормализации.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

На предстоящих переговорах будет обсуждаться и возможность поставки дополнительных объемов нефти на белорусские НПЗ железнодорожным транспортом.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Вечером 25 апреля Украина отказалась от некачественной российской нефти и остановила транзит по магистральному нефтепроводу «Дружба» на участке Мозырь-Броды. Принимать ядовитую нефть отказались также Словакия и Венгрия. Ранее о прекращении прокачки некачественного сырья объявила Польша и Германия.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Напоминаем: «Белнефтехим» уже оценил недополученную в апреле выручку от реализации нефтепродуктов в 100 миллионов долларов. Однако убытки этим не ограничатся – на мозырском НПЗ от ядовитого сырья пострадало дорогостоящее оборудование.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Источником ядовитого сырья оказался частный терминал «Самара-Транснефть», который принимает сырье от нескольких малых компаний. Силовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты Кореличского райЦГЭ: «Бешенство излечить нельзя, предупредить можно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика