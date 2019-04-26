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Азаренко снялась в третьем сете четвертьфинального матча в Штутгарте из-за травмы плеча
Источник материала: Tut.by
В случае победы над эстонкой Анетт Контавейт Виктория Азаренко сыграла бы в полуфинале грунтового турнира в Штутгарте (призовой фонд — 886 тыс. долларов) с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Вика выиграла первый сет и имела большое преимущество во второй партии, однако не смогла завершить матч с Контавейт из-за травмы плеча — 7:5, 5:7, 0:3 Ret.
В начале третьего сета при счете 2:0 в пользу Аннет Контавейт (15 WTA) Виктория Азаренко (61 WTA) взяла медицинский тайм-аут из-за болей в правом плече. В перерыве перед сменой сторон при счете 3:0 в пользу Контавейт с белоруской снова работал доктор. В четвертом гейме Вика объявила о решении сняться с турнира.
Вероятно, наметившийся спад в игре Азаренко во втором сете против Контавейт был связан как раз с травмой. Вика лидирировала — 5:3, а затем проиграла четыре гейма подряд, причем первый сетбол подарила сопернице в силу двух двойных ошибок подряд. Вика сильно расстроилась промаху и бросила ракетку.
Выходит, что после 5:3 во втором сете и до снятия с матча из-за травмы Вика проиграла семь геймов подряд.
Это второй раз за месяц, когда Азаренко не смогла завершить матч из-за травмы. 8 апреля
Напомним, что в первом раунде соревнований в Штутгарте Азаренко была сильнее россиянки Веры Звонаревой (84 WTA) — 7:5, 6:4, а во втором круге одолела чешку Каролину Плишкову (4 WTA), прошлогоднюю победительницу турнира, — 4:6, 6:3, 6:4.
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Вика выиграла первый сет и имела большое преимущество во второй партии, однако не смогла завершить матч с Контавейт из-за травмы плеча - 7:5, 5:7, 0:3 Ret.
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