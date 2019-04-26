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Азаренко снялась в третьем сете четвертьфинального матча в Штутгарте из-за травмы плеча

27.04.2019 00:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В случае победы над эстонкой Анетт Контавейт Виктория Азаренко сыграла бы в полуфинале грунтового турнира в Штутгарте (призовой фонд — 886 тыс. долларов) с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Вика выиграла первый сет и имела большое преимущество во второй партии, однако не смогла завершить матч с Контавейт из-за травмы плеча — 7:5, 5:7, 0:3 Ret.


Фото: Reuters

В начале третьего сета при счете 2:0 в пользу Аннет Контавейт (15 WTA) Виктория Азаренко (61 WTA) взяла медицинский тайм-аут из-за болей в правом плече. В перерыве перед сменой сторон при счете 3:0 в пользу Контавейт с белоруской снова работал доктор. В четвертом гейме Вика объявила о решении сняться с турнира.

Вероятно, наметившийся спад в игре Азаренко во втором сете против Контавейт был связан как раз с травмой. Вика лидирировала — 5:3, а затем проиграла четыре гейма подряд, причем первый сетбол подарила сопернице в силу двух двойных ошибок подряд. Вика сильно расстроилась промаху и бросила ракетку.

Выходит, что после 5:3 во втором сете и до снятия с матча из-за травмы Вика проиграла семь геймов подряд.

Статистика матча Азаренко — Контавейт

Попадание первой подачи: 60% — 64%
Выигрыш первой подачи: 65% — 70%
Выигрыш второй подачи: 39% — 44%
Эйсы: 1 — 6
Двойные ошибки: 4 — 3
Реализация брейк-пойнтов: 36% — 45%
Все выигранные очки: 48% — 52%

Это второй раз за месяц, когда Азаренко не смогла завершить матч из-за травмы. 8 апреля в финале турнира в Монтеррее Вика сослалась на боли в правой ноге, когда при счете 6:1, 3:1 в пользу испанки Гарбинье Мугурусы сообщила арбитру на вышке о неготовности продолжить встречу.

Напомним, что в первом раунде соревнований в Штутгарте Азаренко была сильнее россиянки Веры Звонаревой (84 WTA) — 7:5, 6:4, а во втором круге одолела чешку Каролину Плишкову (4 WTA), прошлогоднюю победительницу турнира, — 4:6, 6:3, 6:4.

 
 
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Вика выиграла первый сет и имела большое преимущество во второй партии, однако не смогла завершить матч с Контавейт из-за травмы плеча - 7:5, 5:7, 0:3 Ret.
 
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