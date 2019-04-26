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Волейболистки «Минчанки» с победы начали домашний тур соревнований за 9−12-е места в российской суперлиге

27.04.2019 00:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волейболистки «Минчанки» с победы начали домашний этап турнира за 9−12-е места в суперлиге чемпионата России.​​


Фото: cev.eu

2-й тур плей-аута 26−28 апреля принимает минский Дворец спорта «Уручье».

26 апреля «Минчанка» в трех партиях взяла верх над саратовским «Протоном».

«Минчанка» — «Протон» — 3:0 (25:19, 28:26, 25:16).

Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (21), Богдана Анисова (11), Оксана Ковальчук (9), Надежда Столяр (7), Анастасия Шаш (4), Дарья Володько (3), Анна Калиновская (2), Владислава Просолова (2).

В составе «Протона» самой результативной стала 18-летняя белоруска Вера Костючик (12 баллов).

В другом матче 26 апреля «Сахалин» взял верх над челябинским «Динамо-Метаром» — 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:21).

27 апреля

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) (16.00).
«Минчанка» — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) (18.30).

28 апреля

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» (Саратов) (16.00).
«Минчанка» — «Динамо-Метар» (Челябинск) (18.30).


Фото: volley.ru

В турнире за 9−12-е места учитываются все очки, заработанные командой на предварительном этапе. Команда, занявшая по итогам турнира за 9−12-е места 12-е место (за исключением «Минчанки»), играет переходные матчи до трех побед с командой, занявшей 1-е место в высшей лиге «А».

 
 
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Волейболистки «Минчанки» с победы начали домашний этап турнира за 9−12-е места в суперлиге чемпионата России.
 
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