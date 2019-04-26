Азаренко не смогла доиграть матч из-за травмы на втором турнире подряд

Источник материала: Аргументы и факты

В немецком Штутгарте подходит к кульминации женский теннисный турнир с призовым фондом около $885 тыс. В четвертьфинале встречались белоруска Виктория Азаренко (61-е место в рейтинге WTA) и эстонская теннисистка Анетт Контавейт (15).

Зрители могли наблюдать равную борьбу соперниц. В первом сете каждая из девушек брала свою подачу и лишь один брейк в пользу белоруски решил исход партии. Во второй партии Азаренко завладела более очевидным преимуществом, поведя в счете 5:3, однако эстонка проявила волевые качества и сумела взять четыре гейма подряд и выиграла второй сет.

Исход поединка решался в третьей партии, однако во втором гейме на своей подаче Азаренко почувствовала дискомфорт в правой руке и не могла играть в полную силу. На корт был вызван врач.

Белоруска, а вместе с ней все болельщики надеялись, что болевые ощущения прекратятся и спортсменка сумеет продолжить поединок. Однако, проведя еще несколько минут на корте, Азаренко приняла решение завершить матч досрочно. Наша теннисистка уступила эстонке – 7:5, 5:7, 0:3 RET.

Примечательно, что это уже второй турнир подряд, когда Азаренко не может завершить матч из-за травмы. Ранее в финале соревнований в мексиканском Монтеррее белоруска не смогла доиграть матч против испанки Гарбинье Мугурусы из-за травмы ноги.

Несмотря на поражение в четвертьфинале турнира в Штутгарте, с понедельника, 29 апреля, Виктория Азаренко вернется в топ-50 мирового рейтинга. Ранее в Германии белоруска обыграла россиянку Веру Звонареву, а также прошлогоднюю победительницу турнира и четвертую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

В первом полуфинале Анетт Контавейт сыграет против первой ракетки мира из Японии Наоми Осаки, а голландка Кики Бертенс померяется силами с чешкой Петрой Квитовой. Турнир в Штутгарте завершится 28 апреля.