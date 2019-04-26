Чем закончился международный турнир по волейболу в Горецком педколледже

Источник материала: Горецкий вестник

В Горецком педагогическом колледже МГУ имени А. Кулешова прошел ежегодный международный волейбольный турнир «Дружба», посвященный единению братских народов России и Беларуси. В этом году турнир отметил свое 25-летие.

Открыл соревнования председатель оргкомитета директор педколледжа Сергей Пенчанский. Спортсменов приветствовали председатель Ленинского сельисполкома Александр Минаков, заместитель главы администрации Краснинского района РФ Владимир Попков.





Турнир начался встречей женских команд Горецкого педколледжа и БГСХА. Это была игра достойная финала, однако жребий свел эти команды в одну подгруппу. Первая партия остаётся за БГСХА, вторую под оглушающую поддержку болельщиков выигрывает команда педколледжа. В решающей схватке команда академии все-таки берёт верх. Сказалось преимущество в росте нападающих и тот факт, что в нападении академиков было четыре сильных игрока во главе с Кристиной Ивановой. В сборной педколледжа выделялись всего двое нападающих – Светлана Зеленко и Ольга Белявская, хотя остальные игроки сражались изо всех сил.





Команда БГСХА, победив со счетом 2:0 победителей прошлогоднего турнира из Красного, заняла первое место в своей подгруппе. В другой подгруппе лучшей стала команда Горецкого районного отдела по образованию, которая с одинаковым счётом 2:1 одолела спортсменов из Дубровно и «Горкигаз». Вторые места в подгруппах заняли команды педколледжа и Дубровно, третьи – Краснинского района и горгаза.

Среди мужских команд игры были не менее напряжёнными. В первой подгруппе победила соперников из БГСХА и Орши команда Дубровно. В ее составе — ряд сильных игроков, выступающих в высшей волейбольной лиге нашей страны.

В другой подгруппе первое заняла команда из Красного, которая уже не первый год представляет Смоленскую область в первенстве России. Объединённая команда из Ленино, в которой выделялся сильной игрой Сергей Раемский, оказалась на втором месте, на третьем – команда «Горкигаз». Проходных игр не было и здесь. Даже у победителя подгруппы газовики выиграли одну из партий и уступили только в решающей со счетом 11:15.





В матче за первое место у женщин встречались команды БГСХА и отдела по образованию. Команда студентов взяла верх со счетом 2:0. В игре за бронзу команда педколледжа победила девушек из Дубровно (2:0).

Третье место у мужчин заняла команда БГСХА, одолевшая в упорнейшей борьбе со счётом 2:1 сборную из Ленино. За место на первой ступеньке пьедестала боролись спортсмены из Дубровно и Красного. Удовольствие от игры получили все болельщики. Россияне отличаются быстрой комбинационной игрой, когда блок соперника не успевает за коротким пасом. В команде Дубровно на этот раз были индивидуально сильнейшие игроки. Это и оказалось решающим. 2:0 — победа за Дубровно.

Лучшими игроками турнира названы Артем Масько (Дубровно) и Светлана Зеленко (педколледж).





Для участников и гостей турнира учащиеся и преподаватели педколледжа подготовили концерт художественной самодеятельности «Две Руси – две сестры». А в ходе турнира участники всех команд поучаствовали в посадке памятной аллеи.





Вручены награды. Звучат гимны Беларуси и России. Опускаются флаги соревнований. Обнимаются игроки разных команд. На этом турнире главным победителем стала дружба. Дружба братских народов. Дружба конкретных людей. Дружба людей со спортом.





Сергей Борисов