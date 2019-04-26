Как платить за электричество через ЕРИП

Источник материала: Горецкий вестник

РУП «Могилевэнерго» системно проводит работу по внедрению у бытовых абонентов автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (система АСКУЭ). Она автоматически определяет количество потребленной абонентом электрической энергии за месяц. Снятые показания направляются в систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Для формирования в ней данных по бытовым абонентам требуется определенное время, поэтому рекомендуется производить оплату после 8-го числа месяца, следующего за расчетным.

Например, при оплате за январь в систему АИС «Расчет» (ЕРИП) переданы следующие данные: дата выставления, период, счетчик 1 – предыдущее значение, счетчик 1 –текущее значение.

Показания вашего электросчетчика (текущие) переданы в ЕРИП системой АСКУЭ. Изменение показаний АСКУЭ учитывается в последующих расчетах за электрическую энергию.

В графе «Дата выставления» отражается последняя дата обновления данных энергоснабжающей организацией, в графе «Период» — месяц, за который вы рассчитываетесь. В графе «Счётчик 1-предыдущ. знач.» указаны последние оплаченные показания, а в «Счётчик 1-текущее знач.» — данные на последний день месяца, за который необходимо произвести оплату. Начисление суммы производится по тарифам, действующим в данном периоде.

При изменении вами показаний АСКУЭ в меньшую сторону будет принята оплата за неполный объем энергии, и на лицевом счете возникнет недоплата.

При изменении показаний АСКУЭ в большую сторону будет принята оплата за фактически потребленную энергию, а остальные денежные средства пойдут в счет предоплаты следующего месяца. При этом в случае изменения в следующем месяце тарифа энергоснабжающей организацией будет произведен перерасчет предоплаты по новому тарифу. В таком случае изменятся оплаченные показания, которые отразятся в следующем месяце в графе «Счётчик 1-предыдущ. знач.».

Если возникла необходимость рассчитаться до 8-го числа месяца и графа «Счётчик 1-текущее. знач.» по лицевому счету не заполнена, то для оплаты можно внести показания самостоятельно (или назвать их оператору банка/почты). Отсутствие показаний в графе «Счётчик 1-текущее. знач.» после 8-го числа будет свидетельствовать о временной неисправности системы АСКУЭ, в этом случае также можно внести показания самостоятельно.

Леонид Ломоносов, заместитель начальника РЭС по сбыту электроэнергии