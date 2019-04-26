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Вблизи д. Городище Слуцкого района столкнулись трактор и мотоцикл
27.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ещё одно ДТП с участием двухколесного транспорта произошло 26 апреля в Слуцком районе.
Как сообщили SG очевидцы, после обеда на 3-м км дороги Городище-Голчичи не разминулись трактор с прицепом и мотоцикл.
По предварительной информации, мотоцикл пытался обогнать трактор у моста дамбы неподалёку от д. Городище. В этот момент трактор совершал поворот налево для съезда с проезжей части в поле.
Либо тракторист не заметил мотоциклиста и не показал указатель поворота, либо мотоциклист вовремя не заметил включённый «поворотник», обгонял на мосту (запрещено по ПДД) и не смог избежать столкновения - в этом предстоит разобраться следователям.
В результате 50-летний случчанин за рулём индийского мотоцикла Boxer был доставлен в травматологию.
Напомним, утром в деревне Калита Слуцкого района был
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Как сообщили SG очевидцы, после обеда примерно на 3 км дороги Городище-Голчичи не разминулись трактор с прицепом и мотоцикл.
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