Сахар по 900 гр и кефир по 1450 мл. Какую необычную фасовку вводят производители

Источник материала: Tut.by

Упаковкой риса по 700 граммов и бутылкой молоко в 950 миллилитров вряд ли удивишь белорусов. Но производители придумывают новые новинки. Так, в продаже появился сахар по 900 граммов в упаковке и кефир по 1450 миллилитров в бутылке. Представляем подборку товаров необычной фасовки.



Сахар 900 граммов



Кефир в упаковке на 1450 мл



Молоко в упаковке на 2 литра









Напомним, ранее в российских магазинах появились в продаже куриные яйца по 9 штук в упаковке. В таре они располагаются в три ряда по три штуки. Появление новой упаковки вызвало активное обсуждение. Яйца по итогам прошлого года оказались в лидерах по подорожанию (больше в России выросли цены только на сахар). Однако производители отмечают, что новая упаковка не связана с ростом цен. Позднее российские чиновники заявили , что не усмотрели нарушения в такой упаковке.

Если вы увидели в магазинах товар в необычной фасовке либо непривычной цены, то присылайте фото на bobkov@tutby.com.