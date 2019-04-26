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Сахар по 900 гр и кефир по 1450 мл. Какую необычную фасовку вводят производители
Источник материала: Tut.by
Упаковкой риса по 700 граммов и бутылкой молоко в 950 миллилитров вряд ли удивишь белорусов. Но производители придумывают новые новинки. Так, в продаже появился сахар по 900 граммов в упаковке и кефир по 1450 миллилитров в бутылке. Представляем подборку товаров необычной фасовки.
Напомним, ранее в российских магазинах
Если вы увидели в магазинах товар в необычной фасовке либо непривычной цены, то присылайте фото на bobkov@tutby.com.
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Упаковкой риса по 700 граммов и бутылкой молоко в 950 миллилитров вряд ли удивишь белорусов. Но производители придумывают новые новинки.
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