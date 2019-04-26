ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сахар по 900 гр и кефир по 1450 мл. Какую необычную фасовку вводят производители

27.04.2019 07:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Упаковкой риса по 700 граммов и бутылкой молоко в 950 миллилитров вряд ли удивишь белорусов. Но производители придумывают новые новинки. Так, в продаже появился сахар по 900 граммов в упаковке и кефир по 1450 миллилитров в бутылке. Представляем подборку товаров необычной фасовки.


Сахар 900 граммов

Кефир в упаковке на 1450 мл

Молоко в упаковке на 2 литра



Напомним, ранее в российских магазинах появились в продаже куриные яйца по 9 штук в упаковке. В таре они располагаются в три ряда по три штуки. Появление новой упаковки вызвало активное обсуждение. Яйца по итогам прошлого года оказались в лидерах по подорожанию (больше в России выросли цены только на сахар). Однако производители отмечают, что новая упаковка не связана с ростом цен. Позднее российские чиновники заявили, что не усмотрели нарушения в такой упаковке.

Если вы увидели в магазинах товар в необычной фасовке либо непривычной цены, то присылайте фото на bobkov@tutby.com.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упаковкой риса по 700 граммов и бутылкой молоко в 950 миллилитров вряд ли удивишь белорусов. Но производители придумывают новые новинки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко снялась в третьем сете четвертьфинального матча в Штутгарте из-за травмы плеча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика