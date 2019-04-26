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«Трудовой мигрант»: «Переехал в Москву из-за жены и из-за того, что там проще купить квартиру»

27.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать наиболее интересные рассказы о жизни и трудоустройстве за границей. Сегодня в рамках конкурса «Трудовой мигрант» — история нашего читателя Николая (имя изменено — прим. ред.), который переехал в Москву. Это направление трудовой миграции уже привычное для белорусов. Но наш герой поехал туда не столько из-за большей зарплаты, сколько из-за того, что там ему проще было решить квартирный вопрос.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В Беларусь наш доход с женой был неплох — 1500−1700 долларов»

— Мне 26 лет и год назад я переехал из Минска в Москву. Вероятно, я не вполне классический «трудовой мигрант», ибо переехал я не за лучшей жизнью, а по семейно-бытовым причинам. Однако мотивы уехать все же были, работу я все же искал и быт в новой стране все же обустраивал. Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что летом 2013 года я начал встречаться с девушкой из Москвы. В течение года наш межнациональный роман стремительно развивался и, девушка переехала в ко мне в Минск. В конце 2014 года мы поженились. На тот момент вариант моего переезда в Москву даже не рассматривался, ибо пятый курс ВУЗа, два года распределения и походы в военкомат крепко держали меня в столице родной Беларуси.

В течение последующих трёх лет жизни в Минске мы неплохо обустроились. Я работал маркетологом в ИТ-компании, жена — в рекламном агентстве. Совокупный ежемесячный доход нашей семьи составлял около $ 1.500−1.700. В Беларуси такие деньги позволяют чувствовать себя довольно комфортно, но мы старались откладывать значительные суммы на приобретение жилья.

К середине 2017 года мы решили взвесить все «за» и «против» дабы окончательно определиться между Минском и Москвой в качестве ПМЖ. Поначалу явно выигрывал Минск: тут все друзья, любимая работа, отлаженный быт и т.д. Однако решающим фактором стал вышеупомянутый вопрос приобретения квартиры. Базовый анализ рынка белорусской недвижимости и условий предоставления кредитов на жилье показал, что даже с очень хорошей зарплатой позволить себе роскошь в виде скромной двушки мы не можем (точнее можем, но это повлечет слишком болезненное урезание наших расходов). Рассматривая Москву, пришли к выводу, что квартиры там в среднем дороже на 40%, вакансии сулят зарплату на 80% больше, а ставка по ипотеке находится в пределах 9−11%… Москва стала казаться привлекательнее. Раздумия долго не продлились; в конце 2017 года жене на работе предложили должность в Москве и, она вернулась на Родину. Я переехал спустя четыре месяца, в марте 2018 года.

«Купить двушку в Москве нам было проще, чем в Минске»


Фото автора конкурсной истории.

Квартиру в Москве мы купили еще до моего переезда, в феврале 2018 года. Остановили свой выбор на двушке в районе Очаково-Матвеевское, которая обошлась нам в $ 105.000 (первый взнос в 20% закрыли сбережениями, остаток — ипотека под 9,5% годовых). Единовременной помощи от наших родителей в виде $ 10.000 хватило на ремонт по принципу «сделайте нам самое дешевое из приличного». Еще $ 5.000 мы в течение года потратили на мебель и бытовую технику.

Стоит отметить, что российские банки охотно одобряют ипотеку гражданам Беларуси. Требования к платежеспособности предъявляются абсолютно такие же, как и для россиян. А если работодатель выдаст письмо в адрес банка о том, что вы приняты без испытательного срока, то купить квартиру можно практически сразу после переезда.


Фото автора конкурсной истории.

Поиск работы: за 3,5 месяца около 40 собеседований

Из Беларуси я привез диплом о высшем экономическом образовании и более 4-х лет опыта работы маркетологом в ИТ-компании. В Москве планировал найти нечто схожее по навыкам, но старался особо себя не ограничивать в поиске и рассматривать разнообразные варианты с окладной частью ЗП около $ 1.000. Поиск я вел достаточно интенсивно: ежедневно просматривал около 500 вакансий, отправлял отклики и мотивационные письма, делал тестовые задания. В течение 3,5 месяцев у меня было около 40 собеседований.

Всю увлекательную хронологию излагать не буду, ограничусь только интересными, на мой взгляд, моментами поиска работы:

  • В Москве я ощутил серьезную конкуренцию на рынке труда. Для Минска характерен острый дефицит квалифицированных экономистов, менеджеров и маркетологов (не путать с «обладателями экономического образования») и устроиться на зарплату выше средней по городу гораздо проще;

  • Для белорусов в России открыты все (почти) двери. Каждый работодатель знаком с упрощенной процедурой принятия на работу граждан Беларуси и, с предрассудками по данному вопросу я не сталкивался. Исключение составляют крупные холдинговые корпорации, в которых прием на работу невозможен без согласования кандидата службой безопасности. Безопасники же, в свою очередь, часто отказывают иностранцам ввиду невозможности сформировать досье по нерезиденту РФ;

  • Крупные московские работодатели активно пользуются услугами кадровых агентств. Кадровая компания проводит подбор 15−20 кандидатов на должность, приглашает представителей работодателя для проведения группового собеседования и утверждения на должность одного из соискателей. Если подавляющее большинство группы кандидатов провалит первый этап собеседования, то у агентства будут проблемы с заказчиком. По этой причине рекрутеры очень дорожат ценными кандидатами, ибо их можно прогнать через большое количество собеседований. В свою очередь, соискатель абсолютно бесплатно получает регулярные приглашения на собеседования;

  • Практикуются оплачиваемые собеседования. Работодатель или агентство выражает острую заинтересованность и предлагает соискателю компенсировать потраченное время (как правило, около $ 30);

  • Несколько раз была ситуация, когда после успешного интервью мне звонили из другой компании той же сферы деятельности и предлагали пройти собеседование на аналогичную должность с более высокой зарплатой. Первый раз я счел это случайностью, а затем знающие люди мне объяснили, что хедхантеры работодателя практикуют продажу данных о перспективных кандидатах конкурентам.

В итоге, с июня 2018 года я работаю менеджером проектов в ИТ-компании, которая занимается внедрением и сопровождением систем корпоративного взаимодействия в крупных промышленных холдингах.

Какие документы вам нужны, если вы хотите жить легально

Регистрация. Ввиду наличия собственной квартиры, регистрацию я делаю абсолютно бесплатно за 15 минут в МФЦ (многофункциональный центр госуслуг) моего района. Необходимо заполнить короткую анкету в двух экземплярах, предъявить паспорт и документы на квартиру. Регистрация делается сроком на 90 календарных дней с момента обращения. Длительную регистрацию можно оформить после подписания трудового договора, при условии, что работодатель отправит уведомление в районный Отдел МВД по месту нахождения офиса (очень советую, проконтролировать этот момент).

Свидетельство соцстрахования (СНИЛС). Его выдают в Отделе пенсионного фонда по месту регистрации. Вся процедура займет не более 30 минут.

Трудовая книжка. Белорусская трудовая книжка выпускается по образцу трудовой СССР, поэтому в России ее свободно принимают работодатели и делать местную книжку не нужно. В целом, в России трудовые почти полностью утратили юридическую силу, ибо основным подтверждением истории трудовой деятельности физического лица являются электронные базы данных налоговых органов и пенсионного фонда.

Полис медицинского страхования. При наличии паспорта и трудового договора, оформляется бесплатно в офисе любой страховой компании. Полис позволяет прикрепиться к любой государственной поликлинике.

«На ипотеку отдаем 750 долларов, на продукты — 500»

Мы с женой зарабатываем $ 3300 в месяц.

Основные расходы:

  • Ипотека — $ 750;

  • Коммуналка — $ 80;

  • Продукты, обеды на работе и заказ еды — $ 500;

  • Бары, рестораны и другие развлечения — $ 200;

  • Топливо для авто — $ 50;

  • Такси — $ 60;

  • Проездной на месяц (все виды транспорта) — $ 30;

  • Лекарства и другие медикаменты — $ 100;

  • Другие покупки (одежда, подарки друзьям и т.п.) — $ 200.


Фото автора конкурсной истории. Чек из ресторана

До недавнего времени много денег уходило на приобретение мебели и вещей в новую квартиру, но сейчас эти суммы высвобождаются и есть возможность перенаправлять $ 700−1000 в месяц на досрочное погашение ипотеки.

Если говорить о ценах, то продукты в Москве стоят практически столько же, сколько и в Минске; одежда и лекарства явно дешевле; рестораны и развлечения значительно дороже.


Фото автора конкурсной истории. Чек из магазина

В целом решением переехать в Москву я доволен. Здесь я ощутил свободу и комфорт, в первую очередь, с финансовой точки зрения. Иными словами, меня не разоряет мой кредит на жилье, я не вынужден пересчитывать деньги перед походом в магазин, мне не нужно копить деньги перед поездкой в отпуск и я не боюсь остаться без средств, если потеряю работу на несколько месяцев. Если говорить о перспективах возвращения в Беларусь, то планов таких нет. Но периодически я получаю конкретные предложения трудоустройства от работодателей из Минска на вполне заманчивых условиях, так что «все может быть».

Все опубликованные истории можно прочитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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