Анджелина Джоли составила завещание. Кому достанется ее состояние?

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Анджелина Джоли составила завещание, согласно которому ее продюсерская компания в случае смерти актрисы отойдет к старшему сыну Мэддоксу, рассказывает Gazeta.ru , ссылаясь на американское издание RadarOnline. Официальные представители Джоли эту информацию пока не подтвердили.



Фото: Reuters

По информации RadarOnline, такое решение звезды «Малефисенты» удивило ее бывшего супруга Брэда Питта: несмотря на то, что формально звезды перестали быть супругами и Анджелина Джоли уже вернула себе девичью фамилию, противоречия, связанные с вопросами опеки над детьми, еще не разрешены.

«Брэд пришел в ярость, узнав о решении Анджелины. Казалось, что им наконец-то удалось достичь какого-то компромисса по разводу, но эта история с Мэддоксом вывела его из себя», — сообщил анонимный источник RadarOnline. У голливудского актера есть причины для беспокойства, ведь бракоразводный процесс с Джоли начался именно после инцидента со старшим сыном на борту частного самолета семейства в сентябре 2016 года, когда подвыпивший Брэд Питт якобы накричал на Мэддокса.



Фото: Reuters

С 2014 года, когда была основана продюсерская компания Анджелины Джоли Jolie Pas, доход ее составил $116 млн. Среди выпущенных компанией фильмов — номинированная на "Оскар" военная драма «Несломленный» и совместная работа супругов «Лазурный берег». Анджелина Джоли уже переименовала свою благотворительную организацию, которая действует в Камбодже, в честь сына. Теперь она носит название Maddox Jolie-Pitt Foundation.

«Я слышала, что Мэддокс встанет во главе продюсерской компании Анджелины Джоли. Она намерена передать свой бизнес ему», — рассказала изданию Нанг Лэй, прихожанка камбоджийского буддистского храма в Лонг-Бич, Калифорния, где постоянно появляются Джоли и ее дети. Нанг Лэй добавила, что Мэддокс — смышленый мальчик, который изучает все, что связано с кинопроизводством, чтобы когда-нибудь управлять продюсерским бизнесом своей матери. Мэддоксу было всего 15 лет, когда его имя появилось в титрах фильма «Сначала они убили моего отца»: фильм рассказывает о геноциде, организованном красными кхмерами в Камбодже — родной стране Мэддокса.

В 2015 году актриса перенесла двойную мастэктомию, восстановительную пластическую операцию и удаление яичников. Кроме того, ранее Джоли диагностировали паралич Белла — заболевание, которое воздействует на мышцы лица. Сейчас актриса оправилась от этой болезни.



Фото: Reuters

Друзья Анджелины Джоли тоже переживают за состояние ее здоровья. «Вес Энджи упал до 42 килограммов, и она все больше опирается на Мэддокса. Карьера и забота о детях приводят к тому, что она постоянно находится в состоянии стресса и иногда забывает поесть. Мэддокс стал ее правой рукой не только в том, что касается семейных дел, но и в бизнесе», — говорят анонимные источники.