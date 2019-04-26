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10 новинок белорусской одежды, которые вам необходимы

27.04.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умение выбрать правильную одежду — ценный дар. Если вы отдаете предпочтение универсальным моделям, из них можно составить самые разные по стилю и настроению образы. Придумайте свой для этой весны!

Юбка


Цена: 49.99 р.

Супер-модный, но в то же время универсальный вариант. Носим с гольфом, белой рубашкой или футболкой! Комбинируем стиль кэжуал и спорт-шик!

Укороченные джинсы


Цена: 79.99 р.

Белые джинсы на теплый сезон! И не забывайте, что белые кроссовки — главный тренд сезона. Сочетаем, придумываем образы и радуемся новым джинсам.

Платье-рубашка с принтом


Цена: 69.99 р.

Легкое платье с принтом звезды станет вашим напарником для вечерних прогулок по городу! Добавим тренч и кеды, и конечно улыбку.

Джинсовые брюки


Цена: 34.89 р.

Удобные, комфортные брюки из приятной ткани. Кажется, именно такие вам были нужны.

Топ с мерцающим напылением


Цена: 35.99 р.

Для тех случаев, когда хочется скромно, но очень нарядно. Такой топ можно надеть на работу, и на вечеринку.

Джинсы с высокой посадкой


Цена: 54.90 р

Универсальная модель, которая прочно войдет в ваш повседневный гардероб. Обратите внимание на укороченные топы в паре с этими джинсами. Во-первых, это хит сезона, а во-вторых, это удобно и стильно!

Водолазка из вискозы


Цена: 29.90р.

Ткань с «ощущением шелка» и большой выбор цветов. Какой из них ваш? Морской синий, глубокий зеленый, а может быть нежный беж?

Укороченные брюки


Цена: 59.99 р.

Скажем спасибо современной моде за то, что теперь красивое может быть удобным! Например эти брюки можно смело носить на рабочие встречи: с лоферами, водолазкой плащом. А с кедами и футболкой с подругами на кофе!

Блузка


Цена: 49.99 р.

Эта нежная блузка подойдет ко всем брюкам и джинсам из нашей подборки. Выбираем цвет, добавляем немного блеска в макияж и сияем!

Джинсы


Цена: 79.99 р.

Эти джинсы не только модные, но еще эко-френдли! Экологичная технология производства джинсов — это минимальное использование химикатов, а также сокращение потребления воды (до 70%) и электроэнергии.

Приятные к телу, комфортные и эластичные, джинсы порадуют вас хорошей посадкой по фигуре, приятными тактильными ощущениями и практичностью.

 
 
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Умение выбрать правильную одежду - ценный дар. Если вы отдаете предпочтение универсальным моделям, из них можно составить самые разные по стилю и настроению...
 
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